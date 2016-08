Merci à vous, hommes et femmes de nos villes et campagnes. Il est important par moment de prendre du temps et de dire merci devant tout ce qui se fait de bien et de beau dans le monde. De la reconnaissance envers les artisans de paix et d’amour, envers toutes les personnes qui, de par leur oeuvre de bonne volonté, aussi infime soitelle, contribuent à bâtir un monde meilleur. De la gratitude aux patrouilleurs qui veillent sur nos enfants sur leur chemin d’école, aux pompiers volontaires, aux forces de l’ordre, à ceux ou celles qui s’occupent de nos routes chaque instant de l’année, surtout en période de forte neige. Bref merci à ceux ou celles qui, dans l’ombre, travaillent à améliorer notre quotidien ou à aider les autres.

Un merci particulier à notre ancien président du «Journal de Fully», Jean-Luc, pour son travail et son dévouement au sein du journal. Merci à Alain qui a accepté de prendre le témoin de la présidence, aux anciens et anciennes, aux nouveaux et nouvelles rédacteurs et rédactrices, à toute l’équipe du journal.

Merci aussi à ceux ou celles qui, par leurs soutiens et leurs dons, contribuent à la parution chaque mois de notre journal.

Honneur et gloire à toutes les personnes bienfaisantes.

Yaovi Dansou