Rejoindre l’équipe du Journal de Fully comme chargée des publicités et des publi-reportages, quelques jours avant le souper annuel, c’est la promesse d’une entrée en matière décapante !

On boit d’abord l’apéro au caveau Mettaz à Saxé.

Autour de la table, les rires sont joyeux, on vous accueille à bras ouverts et vous êtes rapidement mis dans le bain :

«il ne faut pas l’écouter, il blague»(à propos du président), «on ne manque pas de sujets !», «c’est tous les mois la course pour sortir les articles à temps», « l’argent c’est le nerf de la guerre»; en quelques minutes vous êtes briefé !

Un verre de Gamay à la main, chacun se présente.Les personnalités sont très différentes, mais leur amour pour les belles histoires et pour leur village réunit cette équipe dans une entente qui fait plaisir à voir !

Et quand on se déplace tous à Histoire de Goût pour souper, la soirée est déjà bien avancée.

Entre deux danses des Rondenia et une photo pour la page Facebook on me met en garde sur ma mission : sans publicité, le Journal de Fully ne pourrait pas être édité !

A bon entendeur !

Domitille Roduit