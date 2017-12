Eloge à la campagne, car du travail ardu et assidu des agriculteurs et agricultrices, nous savourons chaque année les fruits et légumes de saison.

La saison à peine terminée et les voilà déjà à l’œuvre. Les récurrents aléas climatiques, ces dernières années, ne permettent pas de récolter vraiment ce qui a été semé. Face au froid hivernal à un moment crucial de la campagne agricole cette année, les récoltes n’ont pas été à la hauteur des attentes.

A l’aube de ce XXI e siècle, force est de constater que chaque saison a son lot d’épreuves et de déceptions liées au climat. Tantôt c’est la grêle, tantôt c’est un froid polaire ou une canicule ponctuelle à une période inappropriée qui perturbent le cycle des vergers et des vignes. Les récoltes des abricots et du raisin, loin d’être les seuls à payer un lourd tribut aux aléas climatiques, sont affectées de telle sorte que la production de l’abricotine et du vin est durement touchée. Loin s’en faut de faire ici l’apologie de l’alcool, c’est un constat amer pour une région viticole et arboricole.

Chers(ères) agriculteurs et agricultrices, recevez ici toute notre gratitude. Longue vie à la campagne ! Cela dépend de nous tous, de l’intérêt que nous portons à la défense et la protection de l’environnement et de l’humanité. Ne faisons pas comme la grenouille tombée dans un puits qui ne voit qu’une petite partie du ciel.

Heureux les artisans de la protection de la terre et de l’humanité, car les générations à venir obtiendront les fruits de leurs engagements

Yaovi Dansou