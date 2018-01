C’est l’hiver de ma vie dans les rangs du Journal de Fully… après 25 ans de rédaction en son sein !

Tout au long des années et des saisons qui ont défilé, j’ai constamment gardé le même objectif : que chaque lectrice et chaque lecteur, en fin d’article se retrouve récipiendaire d’un sentiment positif, joyeux, voire dynamisant.

Et je dois reconnaître qu’avec un tel objectif, je n’avais pas fixé la barre bien haut. En effet, écrire sur Fully, sur les passions de ses habitants et ses nombreuses manifestations sportives ou culturelles, c’est automatiquement insérer dans sa plume de l’encre positive, joyeuse et dynamisante.

J’adresse un intense MERCI aux rédactions successives ainsi qu’à toi, fidèle lectrice et à toi fidèle lecteur, que j’ai eu l’honneur d’atteindre chez toi, dans ton home ou sur ta tablette. Merci de m’avoir honoré de ton amitié. MERCI aux abonnés, aux parrains, aux annonceurs, à la Commune.

Le Journal de Fully est un petit bateau mais doté d’une grande voilure. Assurément, il naviguera encore bien longtemps à travers Fully, du Chavalard au bord du Rhône, du Grand-Blettay à Branson mais surtout du coeur de la rédaction aux coeurs du lectorat.

Emu, je vous adresse mes salutations les plus cordiales et enthousiastes 😉

Merveilleuses et profondes Fêtes à vous !

Stève Léger

Président d’honneur du Journal de Fully