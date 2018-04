Les jeux sont faits pourrait-on titrer après ces joutes olympiques en Corée du Sud.

Mais si la flamme olypique s’est désormais éteinte pour 4 ans, le Valais n’a pas encore fini de parler olympisme.

Car le Valais désormais se prépare à décider s’il est prêt à relever ce défi incroyable, à savoir organiser dans ses belles montagnes cette fête sportive en 2026.

Car, y a-t-il un coin de terre plus propice à cette fête hivernale ? Nos montagnes enneigées, notre sens de l’accueil et notre capacité à organiser une manifestation d’envergure mondiale. Et bien sûr nos jeunes skieurs, hockeyeurs, sportifs qui rêvent de se mesurer sur leurs terres un jour aux meilleurs sportifs de la planète.

Alors que chacun d’ici le mois de juin se fasse une opinion qui lui permettra de se prononcer avec la meilleure conviction !!!

François Crettex