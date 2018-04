La science de l’équilibre serait une des clés essentielles pour la gestion de la vie et de l’harmonie de l’Univers. En suivant le parcours d’un éminent funambule du siècle dernier, j’ai été impressionné de l’impact prépondérant de l’équilibre dans son art, tant au niveau de son état d’âme par rapport au grand vide, tant au niveau de la tenue de ses pieds et de ses bras sur la corde. Sa réussite est le reflet de la maîtrise parfaite de son équilibre. Un entraîneur de football dira à ses joueurs l’importance du dosage parfait d’une passe dans la surface devant le gardien et de l’équilibre du corps au moment de frapper dans le ballon pour marquer le but. Là aussi la réussite et la beauté du geste dépendent de l’équilibre du corps de l’athlète.

Dans les relations internationales, les négociations et les signatures des accords se jouent en permanence sur l’équilibre socio-économique et politique des nations. L’art de l’équilibre est le défi auquel nous sommes tous confrontés tous les jours : chaque personne, chaque peuple et chaque nation. Une meilleure maîtrise de l’équilibre entre avancée technologique et protection de l’environnement serait un pas de géant dans l’évolution de l’histoire de l’humanité en ce XXIe siècle.

Yaovi Dansou