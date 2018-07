Parfois, lorsque des nouveaux habitants abordent tiMIdement un Fulliérain de souche, ils lui posent la question :

– Bonjour, quels sont les noms des deux fanFAres de votre commune ?

La réponse fuse avec un air de clef de SOL et sans pause :

– Ah bon, y’a deux fanfares ?

Moi, j’en connais qu’une.

Chers nouveaux concitoyens, vous trouverez enfin LA réponse journalistique et étoffée à cette énigme en pages 8 et 9 dans votre unique journal à Fully.

Rendez-vous compte : la Liberté est née il y a 130 ans le jour de la St-Gothard et, en 2019, l’Avenir fêtera ses 100 ans, André-Marcel Bender, 56 ans de fanfare et Bernard Carron, 50 ans ! SI vous n’avez jamais ressenti 15 fois sur 15 des frissons au DOs lors d’une interprétation de «Marignan» ou SI vous ne vous êtes pas spontanément mis en marche spirituellement lors du «Gloria Deo» de Martin Carron, alors LA, je reste sans voix…

Participer à une fanfare, c’est une riche école de vie et de SOLidarité. Et que dire de ce 23 juin où, pour la première fois en 130 ans, un mariage a été célébré entre Véronique Pereira de L’Avenir et Joël Carron de La Liberté ! Tous sont en accord pour vous souhaiter le meilleur pour votre FAMIlle en toute harmonie.

Bonne lectuRE ! Retrouvez entre autres Flavien Carron, Baptiste DOrsaz, Arnaud CORNET.

Alain Léger,

Président du Journal de Fully

!