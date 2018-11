D’un élan sublime, vous avez décidé d’enraciner votre vie et celle de votre famille à l’abri du Chavalard. Bienvenue à vous !

A Fully, il y a de belles personnes qui n’hésiteront pas à partager avec vous l’amour quasi charnel de ce bout de terre. Je vous souhaite de les rencontrer.

Roland Bruchez, chanteur à la chorale depuis 70 ans, vous entonnera les chants qui ont bercé notre enfance et plus encore.

Jean-Marie Carron, une plume reconnue en Europe pour ses écrits poétiques et qui nous conte ses veillées au Planuit et plus encore.

Simon Roduit, Président de l’Amicale des Pêcheurs et Chasseurs qui vous donnera ses meilleurs coins pour la chasse et les champignons (sur ce point, restez un poil dubitatifs et plus encore).

Philippe Bender, historien, vous apprendra dans un généreux flux de mots l’Histoire de chez nous. Attention, vous pouvez quand même lui signaler, si vous êtes téméraires, que le Valais n’est pas que né en 1848, mais plus encore.

Les frères Arlettaz, de la Cave des Amis, tout comme les vignerons de ce terroir vous apprendront à aimer le vin, fruit de la terre et du

travail des hommes et plus encore.

Raymond Ançay, garant du patois, vous donnera la définition de tous les lieux-dits. Exemple : le village de Tassonière qui vient du patois «tasson» et veut dire blaireau. Mais attention à la prononciation, car il vous en dira plus encore.

Toutes ces personnalités se retrouvent au fils des éditions dans ce journal. C’est bien plus qu’un journal : c’est un ami avec qui on passe un bon moment chaque mois.

Chers nouveaux habitants, par vos talents vous êtes les Fulliérains de demain et plus encore.

Alain Léger, Président

du Journal de Fully