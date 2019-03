Un esprit sain vit dans un corps sain dit-on souvent. Mais que faut-il faire pour réunir toutes les conditions nécessaires à une telle affirmation ?

La qualité de notre existence dépend en grande partie de comment nous nous sentons dans notre corps et dans notre esprit. Quand le corps va mal, l’esprit aussi va mal et vice versa. Ainsi, chaque personne est responsable, bien sûr à des degrés divers, de son épanouissement. Les différentes sphères de notre éducation, tant l’école que le cadre familial, nous offrent des outils nécessaires à notre évolution physique, intellectuelle et spirituelle. Les divers jeux qui jalonnent la culture humaine depuis les temps immémoriaux jusqu’à nos jours sont des ingrédients indispensables à notre mieux-être. Toutes les activités sportives et tous les jeux de société pratiqués à bon escient concourent au bien et à la joie de ceux et celles

qui les pratiquent. En observant les récentes sorties d’hiver des écoles, quelle satisfaction et quelle immense joie peuton lire sur le visage des enfants, quand ils racontent leurs aventures et mésaventures durant ces jours de jeux d’hiver.

Un bravo mérité aux organisateurs de ces sorties d’hiver, à la police qui a assuré la sécurité au départ et à l’arrivée des cars, aux parents qui ont fait le nécessaire pour leurs enfants et aux enfants qui ont joué le jeu.

Yaovi Dansou

rédacteur en chef