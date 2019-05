Comment définir le Valais en alexandrins :

«Poétique univers

au somptueux corsage

De châtaignier, de vigne,

à l’aurore immergeant !»

Tout est dit : Nature, sensualité, générosité et humanité. Dans son livre «Poèmes et chansons pour toi», Jean-Marie, du haut de ses 80 ans de sagesse, nous offre un tome émouvant de poésies authentiques. Ancien professeur de français, il est toujours muni d’un petit carnet et d’une plume afin d’y poser les mots, les instants et les personnes. Quand j’ai voulu l’interviewer, il n’avait de cesse de regarder son livre en me faisant comprendre que les réponses à mes questions s’y trouvaient transcrites lettre après lettre, phrase après phrase, page après page et vie après vie. Nul besoin de lire entre les lignes tant chaque vers va à l’essentiel et remplit le vide.

Je ne puis que vous inciter à vous procurer ce chef-d’oeuvre, car la culture est ce qui s’ajoute à la nature de l’Homme.

Alain Léger

(ancien élève)