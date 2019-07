En tes soixante-dix

balais

Va-t’en jusqu’à

cent ans,

chantant !

Après tes soixante-dix printemps

Grimpe encore à l’échelle du ciel

Quelques échelons, longs !

Va-t’en plus loin, plus fou, plus fort

Écoute bien ton corps, ton coeur

Te répéter en choeur

Encore !

Avant le temps des chrysanthèmes

Tes soixante-dix bougies

Finis pas le gâteau

Trop tôt

La sol fa mi ré do

Rideau !

Dominique Delasoie, sur un air

de Serge Reggiani et soufflé

par Marcia Granges.

«Tu parlais de

Mathusalem. Ah !

ce type-là, un solide

compagnon ! A 976 ans

il était si bien conservé

qu’il en paraissait à

peine 345 !»