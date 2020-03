«Si le bénévolat n’est pas payé ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien mais parce qu’il n’a pas de prix.»

(Sherry Anderson)

Le bénévolat est le fait d’exercer une activité non rémunérée et librement choisie au sein d’une association ou d’un organisme à but non lucratif.

Pour certains d’entre nous, cet engagement a une réelle importance. Il permet de se sentir utile ou encore d’aider son prochain, sans contrepartie.

Il ne faut pas négliger qu’outre le fait d’avoir des prestations de service gratuites, chaque organisme a, comme toute entreprise, de nombreuses autres charges.

Aussi, si cette année votre nouvelle résolution est de faire du bénévolat mais que le temps vous manque, vous pouvez tout aussi bien apporter votre contribution de manière différente.

Le Journal de Fully et ses membres bénévoles vous souhaitent d’ores et déjà une merveilleuse année 2020.

Alexandra Sieber