Caves ouvertes du 14 au 16 mai 2026

Découvrez les vins authentiques de Marcel Baillifard à la Maison du Châtaignier.

Marcel vous invite à déguster les produits de sa vieille vigne : la Petite Arvine, le Fendant et le Gamay, rouge et rosé, du lieu-dit La Pseula à Branson.

En 2022, il achète ses premières vignes de Gamay – datant de 1970, son année de naissance, un signe du destin – à La Pseula. Puis il s’étend et rachète de la Petite Arvine et du Fendant. Son ami conseiller pour le travail des vignes est Gérald Carron, vigneron émérite de Fully depuis son plus jeune âge. Marcel vendange avec l’aide de sa fille Marilou, puis s’appuie sur Gilles Carron de la Cave du Chavalard pour la vinification. Il travaille lui-même ses vignes et a obtenu la médaille d’argent au prestigieux concours 2022 des Vins du Valais avec la note de 88,4. Il a aussi gagné la médaille d’argent au Grand Prix des Vins Suisses avec son Fendant en 2024 et la note de 87.8.

Il s’est installé́ en Valais en 2011 et depuis, entre ce coin de terre et lui, c’est l’amour fou! Il chante le

Valais authentique et rural dans tous ses états et sous toutes ses formes. Ses albums, « Le Valesco» et «L’album des copains», décrivent le Valais, ses villages et ses habitants en chansons pop. On connaît bien Marcel aussi grâce à son clip tourné dans notre vignoble «Le vin des copains ». Alors bienvenue à vous dans ce lieu si unique au pied de la combe d’Enfer, le vin y a un goût de paradis!

Alain Léger

INFOS

Les 14, 15 et 16 mai.

Maison du Châtaigner, Fully.

Route de Tassonières 26

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