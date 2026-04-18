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Edition d’avril 2026 du JDF – numéro 349
Au sommaire du Journal de Fully N°349 (Avril 2026)
Édito et Actualités locales
- Le Valais viticole en mutation : Analyse de la crise viticole actuelle (baisse de consommation de la génération Z, hausse des coûts) et des mesures cantonales (aide à l’arrachage, promotion).
- 30 ans de l’école de Saxé : Invitation à la journée d’anniversaire le 30 mai (10h-16h) avec rallye, expositions, concerts et restauration.
- Fully F’Estival : Annonce d’un grand projet d’animations estivales du 29 mai au 31 juillet sur la place du Petit-Pont (concerts, cinéma, fanzone).
- Magasin du Monde : Organisation d’un petit-déjeuner convivial le 2 mai à l’occasion de la journée mondiale du commerce équitable.
Culture, Fêtes et Musique
- VIIe Festival de Folklore Portugais : Événement festif prévu le 2 mai à la salle de gym de Charnot, avec divers groupes folkloriques invités.
- Fête de la Saint-Gothard : Festivités à Mazembroz les 8 et 9 mai, incluant messes, concerts et bals.
- Marcel Baillifard (Vigneron et Artiste) : Portrait du créateur de la « Verrée des copains », vigneron multi-médaillé et chanteur pop, participant aux Caves ouvertes (14-16 mai).
- Concerts de L’Echo des Follatères : Deux concerts prévus les 29 et 31 mai avec un programme hétéroclite, en partenariat avec l’ensemble vocal « Empreinte » de Sierre.
Arts et Expositions
- Chaval’Arts – « Les symboles d’ici » : Exposition rassemblant 30 artistes et des arts vivants (danse, concerts, défilés) à la Belle Usine en mai.
- Duo Artistique Kpoho & Roduit : Dialogue entre l’artiste béninois Marcel Kpoho et le Fulliérain Maxence Roduit à la Grange à Emile de Martigny-Bourg (22 mai – 14 juin).
- Bol d’Art – « Artistes en herbe » : Exposition à la Galerie Lui XIV du 2 au 31 mai, avec une animation musicale à la clarinette le 16 mai.
Vie Associative et Défis
- Confrérie des Amis de la Châtaigne : Renouvellement du conseil lors de l’assemblée générale pour les 30 ans de la confrérie. Stève Léger devient le nouveau Grand Maître.
- Trotteurs de Fully : Passation de pouvoir après 10 ans de présidence de Manu Bender, qui cède sa place à Mirca Sigrist-Carron.
- Un défi hors norme : Sylvain Roduit annonce sa participation à un ultra-trail de 400 km (Crossing Switzerland) en juillet pour récolter des fonds pour l’association Cérébral Valais.
- Tirs en campagne : Portrait de Francis Carron, récompensé par sa 5e médaille de « maîtrise », symbolisant 40 ans de succès aux tirs militaires.
- Exploit sportif : Le Fulliérain Célien Crettex décroche la médaille d’or par équipe aux Championnats du monde de Ski-cross à St-Moritz.
- Ludothèque les Galopins : L’association est à la recherche de nouveaux bénévoles.
Patrimoine, Histoire et Nature
- Sauvegarde du patois de Fully : Appel aux dons de l’Association de la Sauvegarde du patois pour financer la création et la publication d’un dictionnaire du francoprovençal local.
- La deuxième correction du Rhône : Chronique historique revenant sur les travaux colossaux débutés en 1934 pour maîtriser le fleuve et façonner la plaine valaisanne actuelle.
- Musée de Fully – L’hydroélectricité : Présentation de la nouvelle exposition temporaire « Un Valais d’épopée » enrichie par des instruments historiques (théodolites, tachymètres) liés à la construction des barrages alpins.
- Généalogie génomique : Annonce d’une conférence le 1er mai sur l’origine ADN des familles fulliéraines et l’histoire génétique des Valaisans.
- Fête de la Nature aux Follatères : La Commission des Follatères organise une journée de découverte ludique de la faune et de la flore le 24 mai, et rappelle son grand concours photo ouvert jusqu’en octobre.
Agenda
- Programme du mois de mai : Liste récapitulative de toutes les animations du mois (Caves ouvertes, stages de trial, concours de pétanque, balades nature, soirées loto, etc.).