Nouvelle composition du Conseil de la Confrérie des Amis de la Châtaigne

Lors de son assemblée générale du 6 mars 2026, la Confrérie des Amis de la Châtaigne a procédé au renouvellement de son Conseil. Cette étape marque un moment important dans la vie de l’association, qui célèbre cette année ses 30 ans d’existence. Une profonde reconnaissance est adressée à toutes celles et tous ceux qui ont contribué, avec passion et engagement, au rayonnement de la Confrérie au fil des décennies.

Depuis trois décennies, des bénévoles enthousiastes tissent un lien fort entre Fully et son fruit emblématique : la châtaigne.

Quelques jours après sa nomination, le nouveau Grand Maître, Stève Léger, tient à exprimer ses sincères remerciements à toutes les personnes ayant donné de leur temps et de leur énergie pour cette belle cause.

Mouvements au sein du Conseil

Lors du point consacré aux élections statutaires, plusieurs changements ont été annoncés :

Quitteront le Conseil : Léonard Dorsaz, après 5 années en tant que Grand Maître Guy Maret, après 17 ans d’engagement remarquable Florence Grange, après 7 ans de précieux service



Un immense merci leur est adressé pour leur dévouement exemplaire.

Restent membres du Conseil, en lien avec leurs fonctions : Alexandre Roduit (Office du Tourisme) Géraldine Granges Guenot (Commune et Bourgeoisie)



Nouvelle composition : Stève Léger, Grand Maître Bastien Mermoud, trésorier Vérène Premand (membre), Alain Léger (membre) et Laurent Ballif (membre) dont les fonctions seront à confirmer lors de la prochaine AG.



Des projets ambitieux pour l’avenir

Le nouveau Conseil souhaite structurer la Confrérie autour de différentes commissions afin de renforcer ses activités et son impact. Parmi les axes envisagés :

Le stand à la Fête de la Châtaigne

La Maison du Châtaignier et les plantations de châtaigniers

La gastronomie liée à la châtaigne

Les activités didactiques et la valorisation historique

Le musée castanéicole

Les jumelages

La sortie annuelle

Autant de projets porteurs qui nécessitent l’engagement de chacun.

Appel aux membres

La Confrérie lance un appel chaleureux à toutes les personnes intéressées à rejoindre ses rangs. Le Grand Maître, Stève Léger, se tient volontiers à disposition pour toute inscription ou information, soit par téléphone (079 260 63 00), soit par mail : stevelegervs@outlook.com

Rejoindre la Confrérie, c’est participer activement à la valorisation d’un patrimoine local unique, mais aussi contribuer à la vitalité de Fully.

Dynamiser la Confrérie, c’est dynamiser Fully — et renforcer encore le plaisir d’y vivre.