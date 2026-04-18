Mirca Sigrist-Carron succède à Manu Bender aux Trotteurs de Fully

Après dix ans à la tête des Trotteurs de Fully, Manu Bender a passé le flambeau à Mirca Sigrist-Carron lors de la 43e Assemblée Générale du club. Entre humour et émotion, le président sortant a retracé une décennie marquée par la rénovation de la cabane, le COVID et les 50 ans de la mythique course Fully-Sorniot.

« Voilà chers membres, Trotteuses et Trotteurs, il est pour moi temps de prendre la retraite. Ce fut un réel plaisir en votre compagnie. » — Manu Bender, président sortant des Trotteurs de Fully.

Le 27 février 2025, les Trotteurs de Fully ont tourné une page de leur histoire. Manu Bender a annoncé la fin de sa présidence avec un mélange d’autodérision et de nostalgie. « Je vais vous raconter la fin d’une belle histoire pour moi, qui a duré et passé aussi vite qu’une montée au KM vertical », a-t-il déclaré devant les membres du club.

Le bilan de ces dix années est riche. La rénovation de la cabane du club en 2017 reste un moment fort. « Avec l’équipe de Philippe Salomon et de Daniel Carron, je n’ai eu aucun souci. Ils étaient rodés et efficaces », se souvient le président sortant. Le club a aussi innové avec l’organisation d’un Tour du Chablais et la mise en place de coachings qui ont doublé la participation des Trotteuses le mercredi.

Une décennie entre défis et célébrations

La pandémie a compliqué la gestion du club. « Un parcours à oublier, car oui, nous l’avons vécu aussi dans notre club », confie Manu Bender. L’organisation d’une assemblée générale au couvert de Ravoir en plein après-midi reste le symbole de cette période difficile. Malgré tout, le club a célébré ses 40 ans et les 50 ans de la course Fully-Sorniot.

« Voilà chers membres, Trotteuses et Trotteurs, il est pour moi temps de prendre la retraite. Ce fut un réel plaisir en votre compagnie. » — Manu Bender, président sortant des Trotteurs de Fully.

Assemblée des Trotteurs de Fully 2026.

Une succession réfléchie

« J’aimerais pérenniser les activités sportives régulières et trouver un processus pour rajeunir la moyenne d’âge des membres des Trotteurs, même s’ils sont toujours très dynamiques… ». Mirca Sigrist-Carron

Pour lui succéder, Manu Bender a présenté Mirca Sigrist-Carron. « On parle souvent d’égalité. Si je comprends bien, il est important d’aller chercher une présidente », a-t-il expliqué avec humour. La nouvelle présidente incarne le renouveau du club tout en assurant la continuité de ses valeurs. Le club compte aujourd’hui 180 cotisants et affiche des finances saines avec 8 210 francs de recettes.

Mirca a grandi avec le club des Trotteurs ; elle a mille souvenirs d’enfance en lien avec le club.

« Je me rappelle encore avoir gagné une BD à la course du couvert de la Châtaigneraie, dormir dans un abri PC au Moléson, coacher les enfants aux entraînements juniors, gardienner la cabane du Demècre en famille, aller à la gym-dame avec maman, courir à Fully-Planuit. »

Depuis quelques années, elle est de retour aux Trotteurs pour les entraînements du mercredi soir. C’est donc naturellement qu’elle a dit oui à cette nouvelle responsabilité et de prendre à bras-le-corps les défis qui attendent la nouvelle présidente des Trotteurs de Fully pour les dix prochaines années.

« J’aimerais pérenniser les activités sportives régulières et trouver un processus pour rajeunir la moyenne d’âge des membres des Trotteurs, même s’ils sont toujours très dynamiques, soutenir les bénévoles de l’incroyable et unique Cabane du Demècre. Et puis je garde en ligne de mire le soutien à la course Fully-Sorniot… »

De belles idées qui vont trotter dans l’esprit de la nouvelle présidente et des membres avec dynamisme.

Propos recueillis par Jean-Paul Persiali