A l’aide !

La Boutique et l’Épicerie du Cœur risquent de cesser une activité qui soutient les personnes dans la précarité dans la région, faute de local. Les responsables lancent un appel à l’aide.

Depuis des années, ces structures solidaires fonctionnent grâce à 40 bénévoles. L’Épicerie permet à près de 100 personnes de bénéficier chaque mois d’une aide alimentaire, tandis que la Boutique propose des vêtements à bas prix. Les bénéfices sont reversés aux personnes dans le besoin de Fully, Saillon, Leytron, Riddes, Isérables,Saxon.

L’évolution du projet concernant l’emplacement actuel les oblige à chercher de nouveaux locaux. Malgré de nombreuses démarches, aucune solution n’a été trouvée.

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Une situation préoccupante, car derrière chaque panier distribué ou habit vendu se trouvent des familles, des personnes seules et des aînés qui comptent sur ce soutien.

La disparition de ces structures faute de locaux serait un signal difficile à comprendre pour les bénéficiaires, les bénévoles et pour tous ceux qui défendent le tissu social local.

Vous disposez d’un local, souhaitez soutenir financièrement un projet de location ou avez une idée pour préserver ces magasins solidaires ? Merci de contacter les responsables.

La recherche porte sur un local d’env. 150 m², accessible, avec WC et idéalement des places de parc.

Ensemble, nous pouvons écrire la suite de cette belle aventure solidaire !

Nathalie Beney-responsable Boutique

Benjamin Bays-responsable Epicerie

info@deux-rives.ch 027 746 16 35