A voir absolument : Terres du Nord !

L’exposition « Terres du Nord » a ouvert ses portes aujourd’hui ! ✨

Du 11 au 28 juin, du mardi au dimanche de 10h à 19h, la Belle Usine accueille plus de 90 œuvres réalisées par huit artistes de l’art scandinave contemporain. À travers des thèmes étroitement liés à la nature et à sa beauté, vous pourrez découvrir des techniques variées et impressionnantes, notamment de spectaculaires aquarelles de plusieurs mètres de long.

Tout au long de l’exposition, un traiteur proposera également des spécialités suédoises et des en-cas à l’entrée de la Belle Usine, pour une immersion nordique complète.

Ne manquez pas le vernissage, qui se tiendra demain, vendredi 12 juin, de 17h à 20h. Les artistes seront présents pour échanger avec le public et partager leur univers artistique. 🎨

Bonne visite 😁 et à bientôt