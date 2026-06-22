Nouveau membre d’honneur du Journal de Fully : Nicolas Gex

C’est avec une grande joie que nous vous informons de la décision de nommer M. Nicolas Gex membre d’honneur du Journal de Fully.

Nous avons été profondément touchés par la résilience dont il a fait preuve à la suite du décès soudain de son fils, ainsi que par la magnifique oliveraie qu’il a créée au fil des années pour faire vivre et perpétuer son souvenir.

Avec sa compagne, il nous a reçus à l’Oliveraie du Chargeux, où nous avons eu la chance de déguster les récoltes de son jardin. Au terme de cette magnifique soirée, nous avons eu l’honneur de lui remettre le diplôme de membre d’honneur du Journal de Fully.

Nous remercions chaleureusement Nicolas pour sa générosité et sa bienveillance envers autrui.



Alexandra Sieber