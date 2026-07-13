Expo photo de Michaël Métroz : « Le souffle des crêtes »

Michaël Métroz est, dès son plus jeune âge, passionné par l’image. Depuis toujours, partout où il va, il immortalise chaque moment par la photo. Au départ, ce qui était juste une passion, s’est transformé en travail à plein temps. Depuis le début de l’année, il a quitté son travail pour se consacrer à la photographie. Il couvre, aujourd’hui, de nombreux évènements culturels et sportifs en Valais.



Après une première exposition plus que réussie au tea room le 2901 à Fully, Michaël a pris de la hauteur. En effet, sa deuxième exposition « Le souffle des crètes » s’est installée sur les murs de la cabane de Sorniot. Lorsque le comité de la cabane lui a proposé d’y exposer ses toiles, il n’a pas hésité une seule seconde. Déjà membre des OJ du Ski Club Chavalard, cela rendait cette opportunité encore plus belle. De plus, Sorniot tient une place toute particulière dans son coeur, car il garde des magnifiques souvenirs d’enfance. Encore aujourd’hui, il aime s’y rendre en compagnie de ses amis. C’est tout naturellement que d’exposer ses photos à Sorniot fait sens pour lui.



A travers ses photos, ce que Michaël aime avant tout c’est transmettre la beauté de la nature et aussi de rappeler qu’il est important de prendre le temps de l’observer, de ralentir et de s’évader. Nous avons, à proximité, des paysages à couper le souffle, il faut savoir prendre conscience que c’est une chance. Avec son ami Julyan, il partage la même envie de découverte de la faune sauvage. Ces sorties sont l’occasion pour eux de sortir de la routine du quotidien et de vivre ensemble des moments privilégiés. Ces beaux moments partagés en montagne se prolongent souvent autour d’un verre de rouge. Cet état d’esprit se retrouve dans ses images.



Michaël souhaite continuer à apprendre, à explorer nos montagnes et enrichir cette collection avec de nouvelles ambiances. La nature est une source d’inspiration inépuisable et il a encore énormément à découvrir sur la faune. Parallèlement à la photographie, un autre rêve l’anime : photographier les plus grands évènements sportifs. Il a déjà eu la chance de vivre de belles expériences grâce au FC Sion. Ces opportunités l’ont conforté dans sa voie. Il espère pouvoir continuer à évoluer dans l’univers de la photographie et pourquoi pas un jour couvrir des évènements sportifs à l’international.



Propos recueillis par Alexandra Sieber





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