Blanc sur blanc : quand le lièvre nous enseigne la physique du blanc

On peut l’observer notamment sur les hauteurs de Sorniot, avec son habit de lumière. Le lièvre variable, en termes de camouflage, a cette capacité à changer la couleur de son pelage en fonction des saisons, un phénomène appelé homochromie. En hiver, son pelage devient entièrement blanc, ce qui lui permet de se fondre parfaitement dans nos paysages enneigés. Mais pourquoi son duvet bien épais, la neige et certaines matières nous paraissent-ils blancs ?

Quand on pense à la couleur blanche, on imagine souvent quelque chose de simple et uniforme. Pourtant, en physique, le blanc est tout sauf banal : il résulte d’un phénomène subtil lié à la manière dont la lumière interagit avec la matière.

Le blanc : un mélange de toutes les couleurs

La lumière blanche (comme celle du Soleil) est en réalité composée de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Normalement, ces couleurs voyagent ensemble et nous apparaissent comme du blanc.

Mais que se passe-t-il lorsqu’elles rencontrent certaines matières ? De nombreux matériaux blancs — comme un pelage blanc, la peinture, le lait ou même les nuages — contiennent d’innombrables petites particules invisibles à l’œil nu. Ces particules ont une propriété importante : leur indice de réfraction (une mesure de la manière dont la matière translucide dévie la lumière) est différent de celui du milieu qui les entoure.

Par exemple :

Dans les poils du lièvre, de nombreuses petites bulles d’air emprisonnées agissent comme de minuscules diffuseurs ;

dans la peinture blanche, de minuscules grains sont dispersés dans un liquide (pigments) ;

dans le lait, ce sont des gouttelettes de graisse et des protéines dans l’eau ;

dans les nuages, des gouttelettes d’eau flottent dans l’air.

Ce que fait la lumière :

Quand la lumière traverse ces milieux :

elle est déviée dans toutes les directions par chaque particule ;

elle subit de multiples changements de direction ;

toutes les couleurs sont diffusées de façon presque identiques.

Résultat : les différentes couleurs se mélangent complètement dans toutes les directions.

Notre œil reçoit alors un mélange équilibré de toutes les couleurs : nous voyons du blanc.

Pourquoi ce n’est pas transparent ?

Si ces particules n’existaient pas, ou si leur indice était très proche du milieu, la lumière passerait sans être perturbée — et le matériau serait transparent.

Mais dès qu’il y a une différence suffisante :

la lumière est dispersée ;

elle ne traverse plus directement ;

le matériau devient opaque et blanc.

Un phénomène du quotidien

Ce mécanisme explique de nombreux phénomènes familiers :

le lait est blanc ;

la neige est blanche ;

le sel de table est blanc ;

une vague d’eau qui se fracasse ;

le papier de nos livres ;

nos T-shirts ;

le pelage du lièvre variable.

Dans tous ces cas, ce sont les innombrables petites particules translucides et leur interaction avec la lumière qui créent cet aspect.

En résumé, le blanc est donc, en quelque sorte, le résultat d’un désordre lumineux parfaitement équilibré. Ainsi, le lièvre variable profite parfaitement de ce désordre dans la neige.

Texte : Guy Decelles

Photo : o2vie.jeepix