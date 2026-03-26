L’unipop coude du Rhône présente : Exposition de jeunes artistes à la Galerie Lui XIV Fully

Une aventure en aquarelle avec des artistes en herbe !

Après les expositions en collaboration avec Pro Senectute réunissant enfants et coachs en 2022 et 2024 à la Grange à Emile à Martigny-Bourg, je souhaitais reprendre cette formule en proposant aux jeunes artistes un encadrement personnalisé avec le soutien inconditionnel de l’UNIPOP Coude du Rhône.

La perspective de proposer un objectif à nos cours à germer en moi en à la suite du dernier cours avec les enfants des cours UNIPOP en printemps 2024.

Avec leur passion, et leur engouement, j’ai souhaité perdurer cette presque tradition de la Grange à Emile, où déjà dans ces saisons avant les finissages les enfants me lançaient : « Quand c’est que l’on recommence… ? »

Tout en sachant la richesse de notre collaboration, j’ai proposé, avec succès, ce défi à Christine et à Brigitte qui m’accompagnent depuis deux ans dans cette aventure ainsi qu’aux enfants et aux parents qui ont accueilli ce projet avec plaisir.

Sur les sentes particulières des contrastes et des couleurs réunissant nos compétences pédagogiques et notre belle expérience de la technique de l’aquarelle nous voilà embarqué avec les parents et les enfants dans cette destination aquarelle.

S’en ai suivi la présentation du projet à L’UNIPOP qui ont accepté et qui soutiennent ce mouvement « jeunesse et aquarelle » depuis octobre 2024.

A noter, qu’une partie des enfants qui ont débuté cette année-là répondent aujourd’hui présents pour la continuité de l’expérience aquarelle dans les cours et la mise en place de future exposition.

Voilà le début d’une très belle histoireavec 9 enfants, âgés entre 8 et 12 ans que nous avons débutée avec 8 cours de 16h30 à 18h15, le mercredi 28 janvier et qui se terminera le 1 avril à la salle polyvalente la Châtaigne à Fully.

Ils ont comme objectif de mettre un accent sur la technique et nous amener progressivement vers cette future exposition.

Avec cette exposition en point de mire, les enfants nous montrent beaucoup de motivation, ils sont à l’écoute et progressent d’une belle manière. Nul doute que cette exposition d’aquarelles sera belle et à la hauteur de leur engagement.

Je remercie les parents et les proches qui partagent cette motivation et qui nous soutiennent dans les différentes démarches.

Le 2 mai marquera le début de l’exposition qui durera jusqu’au 31 mai 2026

Le vernissage aura lieu le samedi 2 mai 2026 à 18h

Le finissage aura lieu le dimanche 31 mai à 18h

https://fullytourisme.ch/fr/galerie-mosaico-artistico

Adresse de la galerie :

Chemin de la Lui 14 – 1926 Fully



Horaires :

du jeudi au dimanche de 15h30 à 18h30

les autres jours sur appel



Plus d’informations :

Gianfranco Cencio, 079 286 52 00

info@galeriemosaicoartistico.ch

www.galeriemosaicoartistico.ch

Du côté des enfants…

Comment as-tu découvert l’aquarelle ?

Zoé : « J’ai eu envie de faire de l’aquarelle car ma sœur a fait des cours avec les séniors. Elle a ensuite continué les cours avec Pierre-Alain. J’ai pris sa place quand elle a choisi de faire un autre cours ».

Camille : « J’ai découvert l’aquarelle en allant à l’exposition de ma copine qui a travaillé avec Pierre-Alain. J’ai trouvé ça super chouette et ça m’a donné envie d’essayer ».

Maéline : « J’ai découvert l’aquarelle grâce à ma première palette reçue en cadeau. J’ai tout de suite adoré cette façon de peindre. Ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir apprendre davantage ».

Emilien : « J’ai toujours beaucoup aimé le dessin. Un jour, j’ai vu une aquarelle de Pierre-Alain chez mes grands-parents et ça m’a donné envie d’apprendre ».

Qu’est-ce que cette exposition représente pour toi ?

Maéline : « Je me réjouis de présenter mes œuvres lors de l’exposition. C’est important pour moi de pouvoir montrer des tableaux de qualité, qui me tiennent à cœur et sur lesquels j’ai beaucoup travaillé ».

Emilien : « Je suis fier de pouvoir participer à cette exposition et de pouvoir montrer mon travail à mes proches ».

Alysson : « C’est une occasion de montrer mes progrès aux autres ».

Qui voudrais-tu inviter à découvrir tes aquarelles lors de l’exposition ?

Zoé : « L’exposition c’est pour montrer mon art aux gens et je veux inviter tout le monde ».

Maéline : « J’aimerai inviter tous mes proches à venir à l’exposition, surtout mes amies. Elle a lieu à Fully et elle est facilement accessible ».

Alysson : « Je sais que ma famille viendra à l’exposition et j’espère que mes amies aussi ».

Propos recueillis par Alexandra Sieber