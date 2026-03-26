Destination musicale pour l’Amicale 2026 !

Les 24 et 25 avril 2026, Fully vivra un week-end placé sous le signe de la musique et de la convivialité. La fanfare L’Avenir aura en effet le plaisir d’accueillir la 41ᵉ Amicale des fanfares démocrates-chrétiennes du district de Martigny, une manifestation qui réunira plusieurs sociétés musicales de la région. Placée sous le thème « Fully : destination musicale », cette édition promet un programme varié mêlant concerts, cortège et moments festifs.

Vendredi 24 avril : Une soirée musicale pour lancer les festivités

Les festivités débuteront le vendredi 24 avril à la salle polyvalente La Châtaigne. Dès 18 heures, les portes s’ouvriront pour une première partie de soirée consacrée aux sociétés villageoises. Les fanfares La Liberté et La Concordia, le chœur mixte La Cécilia ainsi que l’Écho des Follatères proposeront plusieurs productions musicales, illustrant la richesse de la vie associative fulliéraine. La soirée prendra ensuite une tournure plus festive avec la participation de la fanfare de rue LookSeeGo, dont les prestations dynamiques mêlent cuivres et percussions dans un répertoire allant du rock au hip-hop en passant par la chanson française. Le groupe se produira à deux reprises au cours de la soirée, promettant une ambiance énergique.

À 20h15, la scène sera confiée au groupe lausannois Les Fils du Facteur, formation reconnue de la scène francophone suisse. Né dans les rues de Lausanne, le groupe propose des chansons à la fois poétiques et pleines d’humour, qui séduisent un public toujours plus large en Suisse comme à l’étranger. Leur concert constituera l’un des temps forts de la soirée. La fête se poursuivra ensuite avec un bal animé par le groupe Magic Men, permettant aux participants de prolonger la soirée dans une atmosphère conviviale.

Samedi 25 avril : L’Amicale au cœur du village

Le samedi 25 avril sera consacré à la rencontre des fanfares du district. Les sociétés musicales seront accueillies dès 16h30 pour la partie officielle, organisée devant la maison de commune. Ce moment protocolaire permettra notamment de réunir les représentants des différentes sociétés et de saluer l’engagement des musiciens qui font vivre les fanfares de la région. À 18 heures, les sociétés de l’Amicale défileront ensuite dans les rues de Fully lors du traditionnel cortège qui verra également la participation de trois fanfares invitées : L’Union Instrumentale de Liddes, La Grand-Garde de Saillon et la Perce Neige du Val d’Hérens. La soirée se poursuivra à la salle La Châtaigne, où les différentes fanfares se produiront sur scène pour présenter leur programme musical. Pour conclure la fête, la Guggen La Bott’sache de Fully viendra mettre le feu à la salle avant qu’un bal animé par DJ Evershed ne fasse danser les participants jusqu’au bout de la nuit. Le comité d’organisation se réjouit d’ores et déjà d’accueillir un large public pour cette manifestation qui s’annonce comme l’un des rendez-vous musicaux du printemps dans la région.

Informations et billetterie : www.avenirfully.ch