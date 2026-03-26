Concert des Saxéphones

Nos super-héros des chœurs d’enfants, « Les Saxéphones » de Fully/Saxé et la « Mi 2 ❤️ » de Conthey, s’uniront pour sauver le monde.

Venez nombreux pour les encourager le samedi 28 mars à 19h00 et le dimanche 29 mars à 17h00 à la salle polyvalente de Fully.

Soyez à leurs côtés pour mener leurs batailles et créer ensemble « Le Monde de Demain ».