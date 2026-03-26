Annonces & événements

Concert des Saxéphones

Photo de Alexandra Sieber Alexandra Sieberil y a 2 jours
Moins d’une minute

Nos super-héros des chœurs d’enfants, « Les Saxéphones » de Fully/Saxé et la « Mi 2 ❤️ » de Conthey, s’uniront pour sauver le monde. 

Venez nombreux pour les encourager le samedi 28 mars à 19h00 et le dimanche 29 mars à 17h00 à la salle polyvalente de Fully. 

Soyez à leurs côtés pour mener leurs batailles et créer ensemble « Le Monde de Demain ».

Tags
Photo de Alexandra Sieber Alexandra Sieberil y a 2 jours
Moins d’une minute

Articles similaires

Combat contre le gel - 28 mars 2026 - Fully - Copyright o2vie.jeepix

Fully en première ligne face au gel

il y a 10 heures

Concert annuel du choeur mixte la Cécilia de Fully

il y a 2 jours

Destination musicale pour l’Amicale 2026 !

il y a 2 jours

L’unipop coude du Rhône présente : Exposition de jeunes artistes à la Galerie Lui XIV Fully

il y a 2 jours
Bouton retour en haut de la page