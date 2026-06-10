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Les fleurs du temps en mouvement !

Photo de Alain Léger Alain Légeril y a 8 heures
Moins d’une minute

Quelques collaboratrices de la Team Sport des Fleurs du Temps ont participé pour la 4ème fois au  » Marathon des terroirs  » à Martigny. 

Nous étions réparties dans 2 catégories : 5 km de course et 10 km de walking. L’ambiance festive de ces parcours mêlée à l’effort physique ont égayé notre soirée.

Pour la Team Sport des Fleurs du Temps 

Kathy Kunz 

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