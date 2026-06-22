Les siffleuses s’invitent au Fully Festival

Pendant que les films se font siffler dans d’autres festivals, le Fully Festival, lui, fait siffler de bonheur les stars des Hauts sur son tapis vert.»

L’instantané de l’édition de juin 2026. Phil la marmotte du film Un Jour sans Fin. Photo de Jean-Paul Persiali (o2vie.jeepix).

Et aussi, des images de la diffusion du documentaire Randonnaz le village disparu avec de nombreux acteurs et nombreuses actrices de Fully. Un grand bravo aux organisateurs de cette manifestation estivale !

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Diffusion du documentaire Randonnaz le village disparu au Fully Festival 2026 – Copyright o2vie.jeepix