Fully, ses lieux-dits : l’Écherche, l’Échoua, l’Érié

L’ensemble des dévaloirs partant du Grand Chavalard aboutissent dans un torrent rejoignant le canal à l’est de Mazembre. L’origine du nom de ce torrent a déjà été expliqué par le célèbre Helmut Gams au début du XXe siècle : si une poya (un sentier raide) passe à travers des ravins abrupts, on l’appelle une dzertse. Plusieurs passages abrupts traversent en effet la zone, des dzertses ou tsertses (francisés en « cherches »). Malheureusement la carte nationale a écrit Torrent de l’Écherche au lieu de Torrent des Cherches alors que les cadastres ou d’autres documents anciens écrivaient correctement. Or, l’orthographe des cours d’eau ne peut pas être corrigée, ceci ayant un impact sur beaucoup trop de types de documents, notamment les cartes hydrologiques et de sécurité (pompiers, dangers naturels, hydrologie, etc.). A noter que des torrents homonymes existent dans le cirque de Sorniot ou ailleurs.

Pour l’Échoua, à l’est du Torrent de l’Écherche, la carte nationale commet la même erreur : l’expression correcte serait « li Choua » ou « les Choua » (signifiant « les sept »). Il existe deux théories à propos de ce chiffre : c’est une zone marquée par 7 accidents graves ou c’est une zone traversée par un sentier faisant 7 virages. Je penche pour la première, puisqu’on m’a rapporté deux tragédies comptabilisant 7 morts et qu’il n’y a pas 7 mais 10 contours sur le sentier…

Passons à l’Érié. Ouf, ce n’est pas « les Rié », puisqu’il s’agit de la francisation du mot patois pour l’aire, la surface, et cela décrit parfaitement bien cette clairière plus haute en altitude que les deux zones précédentes. Pourtant la carte nationale écrivait L’Érié puis Lérié puis à nouveau L’Érié pour arriver à Lérié encore actuellement et il se pourrait bien qu’il y ait une rectification l’an prochain…

Échoua, Écherche, Érié, au point où on en est, tentons avec humour : il échoua, et cherche, et… riez !

Jean-Marie Ançay – bienvenuechezzim.sitew.ch