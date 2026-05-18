Chiboz coupé de monde – 3 mai 2026

Il fut un temps en 1930 ou le village de Hameau de Randonnaz disparu et fut démonté pierre après pierre.

Cela nous parait d’une autre époque pourtant 100 ans après les contrariétés se multiplies aussi pour Chiboz et cette région. L’éboulement recouvrant la route du torrent de l’Echerche est, après les avalanches annuelles est défi astreignant pour ses habitants et Le Relais des Chasseurs.

Bien qu’il existe une route du côté d’Ovronnaz le temps de parcours est multiplié par 3 au lieu de passer par Fully. Mais quand on aime on ne compte pas et dans l’épreuve à nous de ne pas hésiter à y réserver une bonne table. Les énergies et les financements pour Blatten et Lourtier on était habité par une volonté populaire et politique de ne lâcher personnes surtout pas lorsque cela touche la montagne. La symbolique est forte pour notre région et Chiboz sera encore plus que désirable et peut devenir le Balleberg du Valais.

Par cette route coupée en cette été nous remarquerons bien vite les difficultés que cela va engendrer au-delà de Chiboz. Nos cabanes du Fénestral, Demècre et Sorniot, notre colonie, nos alpages de Randonnaz, et Sorniot et les habitants du Creux seront tous clairement impactées. Faut il encore dergierser pour une liaison plaine Chiboz qui avec une navette nous aménerai jusqu’au parking de l’Erier.

Pouvons-nous nous dire que la question n’est pas de savoir si il faut faire un téléphérique mais de se dire quand nous allons le faire ?

Alain Léger

Témoignage du Relais des Chasseurs par les Filles Ancay

Pour notre famille, comme pour beaucoup de monde, 2026 a déjà connu son quota de drame. L’impressionnant éboulement du 3 mai n’en est heureusement pas un.

Et cela grâce à la surveillance et le contrôle du canton, de notre voyer et son équipe que l’on profite de remercier sincèrement encore une fois.

La saison sera cependant longue pour tous les amoureux des Hauts… aussi longue que la traversée d’un morceau de la plaine du Rhône, en-ça en-là comme on dit par chez nous.

Mais même plus long, le parcours que nous offre les Leytronains et les Saillonains en passant par la route d’Ovronnaz en vaut le détour pour sa forêt verdoyante et son petit moment d’adrénaline au passage des Lymbes, puis l’arrivée pittoresque sur le fond de l’alpage de Randonnaz.

Enfin bref, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres, si au lieu de 15 minutes de route habituelle depuis Fully nous nous retrouvons aujourd’hui avec 45 minutes de trajet, un jour peut-être il faudra juste 5 minutes de câbles pour arriver à Chiboz.

Quoiqu’il en soit nous serons présents tout l’été pour vous recevoir chez nous, du mercredi au dimanche, avec le sourire et le plaisir de régaler vos papilles. Nous nous réjouissons également de vous faire découvrir la seconde édition du festival international du film de Chiboz qui aura lieu les 21-22 et 23 août prochain.

Merci au journal de Fully pour le soutien.