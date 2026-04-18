L'instantané

Pour piéger un des Saints, il faut bâtir des cathédrales…

Photo de Jean-Paul Persiali Jean-Paul Persialiil y a 12 heures
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Pour piéger un des Saints, il faut bâtir des cathédrales avec leur propre glace autour de l'âme fragile de nos fleurs. » - 28 mars 2026 - lutte contre le gel à Fully.
Pour piéger un des Saints, il faut bâtir des cathédrales avec leur propre glace autour de l'âme fragile de nos fleurs. » - 28 mars 2026 - lutte contre le gel à Fully.

Pour piéger un des Saints, il faut bâtir des cathédrales avec leur propre glace autour de l’âme fragile de nos fleurs. » Photo o2vie.jeepix, 28 mars 2026.

L’instantané de l’édition d’avril 2026 représentant la lutte contre le gel à Fully.

Dans la glace, on y voit le Chavalard. Lutte contre le gel 2026.
Dans la glace, on y voit le Chavalard. Lutte contre le gel 2026. copyright o2vie.jeepix
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