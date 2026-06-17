Châtaignier en fleur… châtaignier bonheur

Séverine Roduit nous propose ces magnifiques clichés d’un châtaigner en fleur à Fully.

Photo d’un châtaignier en fleur à Fully – Séverine Roduit

En Valais, et tout particulièrement à Fully, la floraison des châtaigniers a lieu au début de l’été, s’étendant généralement du mois de juin à la mi-juillet.

Voici les grandes étapes et particularités de cette période :

Un spectacle visuel et olfactif (juin – juillet) : Durant cette phase de pleine floraison, la châtaigneraie de Fully se pare de nuances jaune pâle et blanc crème. Les arbres s’apparentent à de véritables « feux d’artifice parfumés ». Ils dégagent une odeur puissante, boisée et miellée très caractéristique, qui embaume toute la région.



Durant cette phase de pleine floraison, la châtaigneraie de Fully se pare de nuances jaune pâle et blanc crème. Les arbres s’apparentent à de véritables « feux d’artifice parfumés ». Ils dégagent une odeur puissante, boisée et miellée très caractéristique, qui embaume toute la région. Une floraison en plusieurs étapes : Le châtaignier est un arbre monoïque (il porte des fleurs mâles et femelles distinctes sur le même individu). La floraison débute par l’apparition de longs chatons mâles chargés de pollen, suivis par les fleurs femelles, beaucoup plus discrètes, situées à la base.



Le châtaignier est un arbre monoïque (il porte des fleurs mâles et femelles distinctes sur le même individu). La floraison débute par l’apparition de longs chatons mâles chargés de pollen, suivis par les fleurs femelles, beaucoup plus discrètes, situées à la base. Le paradis des abeilles : Cette période de floraison (parfois appelée la « miellée ») attire une quantité spectaculaire de pollinisateurs. Le nectar et le pollen du châtaignier sont très prisés par les apiculteurs valaisans pour la production d’un miel de caractère, sombre et corsé.



Cette période de floraison (parfois appelée la « miellée ») attire une quantité spectaculaire de pollinisateurs. Le nectar et le pollen du châtaignier sont très prisés par les apiculteurs valaisans pour la production d’un miel de caractère, sombre et corsé. Le point de départ des futurs fruits : Une fois la pollinisation estivale réussie, les fleurs femelles fécondées commencent à former de petites bogues épineuses. Celles-ci grossiront tout l’été pour donner les fameuses châtaignes prêtes à être ramassées en octobre, notamment lors de la célèbre Fête de la Châtaigne de Fully.