Geai des chênes gardant le passage à la Châtaigneraie de Fully
Geai des chênes gardant le passage à la Châtaigneraie de Fully
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Geai oublié de fermer le portail

Photo de Nos lecteurs Nos lecteursil y a 1 semaine
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« Perché sur le vieux portail de bois, le Geai monte la garde, sentinelle colorée veillant sur le troupeau en pâture. »

Photo de Fabienne Levrand que nous remercions !

Le Geai des chênes est le plus esthétique des corvidés, arborant un plumage coloré rivalisant avec celui du paon. Contrairement à sa réputation de crieur rauque et bruyant lors des alertes, il possède en réalité des talents musicaux raffinés qu’il réserve à l’intimité. Rendu discret par ses couleurs vives, il préfère rester près du couvert forestier, contrairement à ses cousins corvidés noirs plus aériens, et se reconnaît facilement à son croupion blanc caractéristique qui disparaît rapidement dans les bois.

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