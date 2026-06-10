Le maître du tennis, Flavien Carron !

Il a été phénoménal, aux côtés de son coéquipier Maxime Fumeau de Conthey. Notre Fulliérain nous ramène deux médailles : une médaille d’or en double et une médaille d’argent en simple sur la terre battue du tournoi de Zoug.

Les terrains de Fully, entretenus par notre Tennis Club, portent leurs fruits : des centaines de passionnés peuvent, au pied du Chavalard, partager des moments de sport, d’amitié et de convivialité.

Nous sommes fiers de toi, Flavien, et nous nous réjouissons de te suivre dans tes futurs tournois.

Alain Léger