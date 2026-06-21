Les amis de la Corse « I Campagnoli » et le chœur mixte « La Cécilia » à Fully, capitale de l’enracinement

Les deux ensembles ont planté le 7ᵉ châtaignier à la Maison du Châtaignier. Ce vendredi 12 juin restera pour notre commune une journée mémorable. La Confrérie de la Châtaigne a organisé un moment qui prend de l’ampleur année après année.

Après avoir accueilli ces deux chœurs, plusieurs discours émouvants et de haute tenue furent déclamés : la présidente de La Cécilia, Catherine Farquet, Albert Roduit, Stève Léger, grand maître de la Confrérie de la Châtaigne, ainsi que Francis Theurillat pour I Campagnoli, « Les Hommes de la Terre ». C’est un enracinement pour nos amis Corses en terre Valaisanne grâce aussi à Monsieur Bernard Carron et à la Paroisse de Fully ou I campagnoli y ont partagé leur concert.

La Cécilia nous a offert un magnifique chant sur la châtaigne, sur l’air de « J’avais planté un oranger », avec des paroles réécrites par l’Armailli Michel Rolle. I Campagnoli ont interprété « Dio Vi Salvi Regina », un chant à la Vierge Marie qui est aussi l’hymne de l’Île de Beauté.

Comme le veut la tradition, la Petite Arvine et le Cornalin — cette année de Pierre-Élie Carron — sont venus détendre les cordes vocales, accompagnés d’une brisolée cuite à la perfection par Laurent Ballif.

Merci aux membres de la Confrérie de la Châtaigne : Philippe Roduit, Véréne Premand, Bastien Mermoud, Stève Léger, ainsi que Laurent Ballif, Myriam Bruchez, Simon Léger et Séverine Marzoti avec lesquels de nombreux châtaigniers seront plantés ces prochaines années.

Il y a deux moments pour planter un châtaignier : « maintenant et dans 20 ans ».

Alain Léger