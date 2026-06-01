Fully capitale de la châtaigne, avec vous !

Fully, c’est la Petite Arvine, c’est le Chavalard, c’est tellement de beautés. Mais lorsque la question est posée (aussi outre commune ou canton) « C’est quoi Fully pour vous ? » La réponse la plus fréquente est « Fully, c’est la châtaigne ». Cette notoriété castanéicole doit cependant être confortée et renforcée. C’est la mission de votre confrérie: promouvoir ce fruit qui a fait vivre, survivre nos ancêtres, avec la farine de châtaigne, ce « pain des pauvres ». La noblesse de cet arbre majestueux qu’est le châtaignier n’est plus à prouver. La Fête de la Châtaigne est devenue l’évènement incontournable de l’automne. La châtaigne se veut rassembleuse et le réussit bien.

D’ailleurs, elle nous invite toutes et tous au pied de la combe d’Enfer le 12 juin à 17 heures. Deux invités seront célébrés en qualité de parrains d’un châtaignier: le chœur corse I Campagnoli et le chœur paroissial La Cécilia. Venez célébrer l’amitié castanéicole durant cette cérémonie chaleureuse, certainement très chantante aussi !

Des projets ambitieux pour l’avenir. Nous rappelons que le nouveau conseil souhaite structurer la confrérie autour de différentes commissions afin de renforcer ses activités et son impact. Parmi les axes envisagés: le stand à la Fête de la Châtaigne, la Maison du Châtaignier et les plantations de châtaigniers, la gastronomie liée à la châtaigne, les activités didactiques

et la valorisation historique, le musée castanéicole, les jumelages et la sortie annuelle. Autant de projets porteurs qui nécessitent l’engagement de chacun.

Appel aux membres et aux futurs membres

La confrérie lance un appel chaleureux à toutes les personnes intéressées à la rejoindre. Le Grand Maître Stève Léger, se tient à disposition pour toute inscription ou information ( 079 260 63 00 ou stevelegervs@outlook.com ).

Rejoindre la confrérie, c’est participer activement à la valorisation d’un patrimoine local unique, mais aussi contribuer à la vitalité de Fully.

La confrérie, associée à la Maison du Châtaignier, rend hommage avec reconnaissance à Madame Yvette Chastellain. Nos condoléances à sa famille. Madame Yvette est à l’origine d’un projet extraordinaire d’une nouvelle châtaigneraie à la Botza. Nous la voyons ici, recevant un châtaignier offert par la Confrérie de la Châtaigne en 2024.

Stève Léger, Grand Maître de la Confrérie des Amis de la Châtaigne

