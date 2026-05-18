Bol d’art – Rosina Fleury

La galerie d’art « Beauté du Matin Calme », à Paris, s’apprête à accueillir l’artiste Rosina Fleury Iannone du 3 au 15 juin 2026. En tant qu’amateurs d’art, nous saluons en elle notre ambassadrice artistique. Nous l’accompagnons avec admiration et sympathie dans cette aventure parisienne, car son succès est aussi notre fierté.

Mais comme beaucoup d’artistes authentiques, Rosina œuvre dans la discrétion. Pour mieux la connaître et surtout pour découvrir son univers artistique, je l’ai rencontrée dans son atelier à Fully. Et je vous avoue d’emblée : j’y ai découvert un trésor insoupçonné.

En entrant dans l’atelier, je me suis senti dans un petit coin d’Eden. Ce n’est pas un atelier comme les autres, aux pinceaux et tubes laissés trainer en décor négligé. Chez Rosina, ce sont les œuvres elles-mêmes qui composent le décor, avec une élégance naturelle. Une toile 100 x100, sans cadre mais d’une finition irréprochable, trône sur un solide chevalet ; d’autres formats plus petits sont suspendus aux parois blanches ou posés au sol dans des cadres assortis aux œuvres. Un petit musée minimaliste, où l’on respire un air d’aube printanière, de fraîcheur et de noblesse naturelle.

Tout en contemplant ses huiles, ses acryliques et ses dessins, j’obtiens des renseignements sur son parcours humain, les racines de son univers artistique. Grâce au métier de sa mère, Gina, couturière, Rosina a grandi dans le milieu de la mode : un univers de tissus, de matières, de couleurs et de textures, mais surtout un monde où la créativité n’avait pas de limites.

Avant de se consacrer pleinement à ses passions – la peinture et les shootings photographiques – Rosina a exercé, pendant plus de vingt ans, le métier de tatoueuse médicale et esthétique : une discipline à la croisée de l’art, de la technique et du soin. On comprend alors d’où lui viennent la précision du geste, l’attention au détail, la délicatesse instinctive, la méticulosité qui affleurent dans ses œuvres.

Sa palette, éclatante ou diaphane et veloutée, crée une atmosphère profondément apaisante. Ses toiles semblent des tissus de satin ou de velours. Les couleurs semblent danser avec grâce devant vos yeux, comme des étoffes qui flottent au vent ou comme la démarche de mannequins sur un podium. Une émotion difficile à définir, mais certaine. On ne peut pas regarder ses tableaux superficiellement : ils retiennent le regard, l’absorbent doucement, vous êtes presque hypnotisé.

À propos de son inspiration, l’artiste confie : « Lorsque je me retrouve devant une toile blanche, je choisis les couleurs que j’ai envie de peindre à l’instant présent. Tout à coup, ça démarre, je ne contrôle plus rien, l’inspiration est là, ma mémoire olfactive et visuelle s’enclenche tel un moteur. J’ai soudainement des liens qui se font avec des shootings photos, des habits, des couleurs, des émotions. Je me retrouve dans un état de plénitude à un tel point que pour moi, le temps s’arrête et je peux peindre des heures sans me lasser. Pour moi, c’est ce que l’on nomme la passion. »

Finalement, je dois avouer que, malgré mes réserves envers l’art contemporain en général, non seulement je me suis trouvé très à l’aise, mais je me suis senti profondément touché par l’univers abstrait de Rosina. J’y ai trouvé du calme, de l’émotion et un plaisir sincère.

Lorsque l’art naît d’une vérité intérieure, c’est un miracle qui ne peut que captiver l’esprit.

L’atelier Art by Rosina

fleuryr@bluewin.ch

@artbyrosinaswiss

Rosina Fleury – Art by Rosina

Gianfranco Censio