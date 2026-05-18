Liaison câblée plaine – Erié un trait d’union régional

Pierre après pierre, larme après larme le hameau de Randonnaz fut démonté en 1930. 100 ans après les contrariétés se multiplient aussi pour Chiboz.

L’éboulement recouvrant la route du torrent de l’Echerche est, après les avalanches annuelles, un défi astreignant pour ses habitants. La route venant d’Ovronnaz est heureusement ouverte mais multiplie par 3 le temps de déplacement.

Blatten et Lourtier région de montagne resurent un fort soutien.

Cette route coupée c’est aussi nos cabanes Fénestral, Demècre et Sorniot, notre colonie, nos alpages, les habitants du Creux, tous seront impactés alors que les investissements de rénovation de ces dernières années montent bientôt à 10 millions.

Une liaison câblée avec un arrêt à Chiboz puis jusqu’à l’Erié, dynamiserait touristiquement et économiquement notre région. Ouvrir aussi un échange sur l’opportunité d’un parc naturel régional à l’instars du parc naturel régional de la Vallée du Trient. Ne pas confondre avec un parc national beaucoup trop contraignant.

Oui Chiboz peut devenir le Ballenberg du Valais. Un musée, une scierie, un rucher, un moulin des chalets d’hôtes… Quel potentiel au jour ou le tourisme doux explose. Pouvons nous passer à côté de l’Histoire et s’interdire un champ des possibles.

La question est de savoir s’il faut un téléphérique dont bénéficieraient aussi les communes de Saillon et Leytron comme un trait d’union, mais plutôt se dire quand allons-nous le faire ? La réponse se viendra seulement si un élan populaire le désirera.

N’ayons pas peur des projets et d’en parler car pierre après pierre sourire après sourire nous pouvons tous bâtir ensemble.

Alain Léger