Le Valais viticole à l’épreuve d’un monde qui change

Fini le temps où les parcelles de vignes s’arrachaient à prix d’or. Aujourd’hui, le marché a changé. En cause : la génération Z qui boit moins d’alcool, les coûts d’exploitation qui ne cessent d’augmenter, la concurrence des vins étrangers etc. La combinaison de ces différents facteurs a transformé le marché viticole valaisan et suisse.

Face à cette crise, le Conseil d’Etat valaisan propose deux mesures urgentes : un soutien financier pour l’aide à l’arrachage de vignes touchées par la flavescence dorée et une action de promotions des vins AOC Valais auprès des restaurateurs suisses. Un premier pas, certes, mais cela ne résoudra pas le problème de la baisse de consommation des vins.

Sur le terrain, les réactions divergent. Certains vignerons arrachent leurs vignes, faute de rentabilité. D’autres hésitent encore, conscients de l’importance de ce patrimoine. Enfin, quelques visionnaires tentent de s’adapter : certaines parcelles laissent place à des oliviers avec pourtant une concurrence étrangère déjà bien installée. Une stratégie audacieuse… dont seul l’avenir dira si elle portera ses fruits.

Alexandra Sieber