BELLA TRAITEUR: un nouveau nom qui agite les papilles à Fully

Découvrez le Brésil au travers des plats typiques et authentiques faits maison. Rencontre avec Humbelia & Nelia

Après une aventure de vie qui les a menées d’un restaurant de plage à Porto Seguro (État de Bahia) à Fully, une mère soutenue par sa fille a décidé de faire découvrir ses recettes traditionnelles au plus grand nombre.

Si votre imagination est débordante, nous personnalisons les accompagnements, puisque nous nous surpassons pour satisfaire vos envies. Humbelia & Nelia

Fondée il y a deux ans par Humbelia Silva Barreto, Bella Services est une Sàrl, avec pour objectif principal de vous faire voyager dans leurs traditions au travers des plaisirs de la table.

Bella Traiteur – boules aux fromages

Nous offrons essentiellement trois services : plats cuisinés (et desserts), amuse-bouches pour apéros et barbecue. Tout est fait maison, autant que possible avec des produits locaux (certains ingrédients ne sont pas originaires de Suisse, comme le manioc par exemple).

Bella, ce n’est pas qu’un traiteur, c’est aussi et surtout l’organisation de vos événements (mariages, anniversaires, soupers d’entreprise), avec un service de A à Z pour des groupes allant jusqu’à 300 personnes.

Notre grande spécialité : le Rodizio !

Un barbecue brésilien à volonté où les Churrasqueiros viennent à votre table avec des épées garnies de délicieuses viandes assaisonnées (cuites avec 7 types de viandes), complétées d’un buffet d’accompagnements variés comme les haricots, les salades diverses, les frites, la banane panée…

Si votre imagination est débordante, nous personnalisons les accompagnements, puisque nous nous surpassons pour satisfaire vos envies.

Demandez-nous aussi de goûter les ananas rôtis caramélisés au sucre et à la cannelle, vous allez adorer.

Vous souhaitez organiser un apéro ?

Nos amuse-bouches sont tout désignés. Ils se marient avec les vins de la région, mais nous offrons aussi une Caïpirinha qui vous fera autant d’effet tout en vous rafraîchissant agréablement. Sans oublier nos dizaines de jus de fruits tropicaux naturels et un magnifique sorbet d’açaí !

Notre Food-Remorque est là pour vous servir

Déplacement sur place lors d’événements, de festivals, d’expositions ou d’inaugurations. Succès garanti.

En résumé, Bella Traiteur, ce n’est pas seulement la fête du goût, c’est un service tout compris, avec des gens qui vous écoutent pour vous proposer la meilleure solution pour vos envies, et surtout avec la garantie que chaque plat est préparé avec soin et attention dans une ambiance conviviale.

Comme chez soi, mais en mieux puisqu’on s’occupe de tout.

Propos recueillis par Jean-Paul Persiali

Bella Barreto

Humbelia & Nelia

076 483 89 48

www.bellaservices.ch

Rue de la Poste 49

1926 Fully, Valais

Cet article est disponible dans l'édition de février 2026 du Journal de Fully