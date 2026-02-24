Emelyne, chanteuse talentueuse

Fully a une jeunesse et des talents en or! Musicienne et chanteuse originaire de Fully, vous l’aurez peut-être déjà entendue sur les ondes ou sur une scène de Romandie. Nous aurons de plus le plaisir de découvrir ses chansons lors du concert donné dans la chapelle à 14h30 lors de la fête de la St-Ours.

Chez Emelyne, la musique a toujours fait partie du quotidien. La radio était sans cesse allumée à la maison et elle chantait déjà toute petite. À huit ans, elle reçoit un album des Beatles: c’est le déclic, elle veut apprendre la guitare! Il lui faudra patienter deux ans avant d’avoir sa première guitare, mais la passion est lancée.



Elle prend ensuite des cours de guitare pendant deux ans, puis poursuit son apprentissage seule, en regardant des vidéos sur YouTube et en jouant les chansons de ses artistes préférés. À quinze ans, elle écrit ses premières chansons, en anglais. Deux ans plus tard, elle rejoint un groupe qui reprend des morceaux connus: c’est sa première expérience sur scène.

Lorsqu’elle entre à l’université pour étudier la biologie, sa sensibilité à la nature et à l’environnement l’inspire à écrire ses premiers textes en français. En 2019, elle présente pour la première fois ses propres chansons sur scène, seule, dans des concerts intimistes à l’image de son univers musical.

En 2023, sans grands moyens financiers, elle enregistre une partie de son premier EP dans le chalet familial. Elle confie ensuite les arrangements à Cyrielle Formaz, du groupe valaisan Meimuna. Sorti en novembre 2023, l’EP rencontre un beau succès régional: ses chansons passent régulièrement sur des radios comme la RTS1, Option Musique ou Radio Chablais et le projet reçoit un soutien du service de la culture. La même année, elle assure la première partie de Solann, une étoile montante de la pop française.

Début 2024, Emelyne est sélectionnée pour Salto, un programme d’accompagnement du canton du Valais destiné à professionnaliser les jeunes artistes prometteurs. À la fin de la même année, elle est repérée par l’équipe de Francis Cabrel pour participer aux Emergences musicales, une résidence dédiée aux artistes francophones, où il est marquées par son parcours de biologiste en environnement. L’année 2026 s’annonce pleine de concerts et de belles rencontres, dans des formations plus larges, à l’image d’une artiste en pleine évolution.

Alain Léger

Cet article est disponible dans l'édition de février 2026 du Journal de Fully