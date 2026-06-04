Grandiose Fête Dieu 2026 à Fully

A la suite de la messe, la procession de la Fête-Dieu fit marche à travers le village. Des centaines de fidèles ont suivi Le Té, le Saint Sacrement, les sociétés comme les chœurs La Cécilia et des Follatères, la fanfare L’Avenir, Li Rondénia et Les Patoisans.

La ferveur est grande à Fully qui offre l’une des plus belle Fête-Dieu du canton du Valais. Les chants et les prières ont rythmés la marche. Le fameux Gloria Déo composé par feue Martin Carron s’élevait à travers la Fanfare L’Avenir. La communauté à pu avec joie participer à la bénédiction de la nouvelle cure de notre paroisse. Reconnaissance à la famille de Philippe Roduit qui a monté un magnifique reposoir. La fête fut belle et se termina avec un verre de vin de l’Amitié.

Rendez-vous l’année prochaine car c’est un moment d’unité extraordinaire ! Gloria Déo

Alain Léger heureux président du JDF

Merci à Mesdames Laurence Vocat et Castro Susanna pour leurs belles photos.

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