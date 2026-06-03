Devenez rédacteur de terrain au Journal de Fully !

Vous pouvez désormais partager à la population un événement, un instant de la vie quotidienne ou une manifestation ! Nous ferons paraître sur la page du Journal de Fully. C’est fantastique, car chaque article de notre site du JDF peut être facilement partagé sur whasapp ou les réseaux sociaux. Donc vous démultipliez les informations partagées.

Comment faire c’est très simple : Envoyez votre texte avec photo au 079 837 27 64 et après lecture et quittance de notre rédaction nous publierons sur la page internet du journal de Fully ! Qui sera la première ou le premier rédacteur de terrain à publier un article. A vous l’initiative (-;

Pour la rédaction du Journal de Fully Alain Léger