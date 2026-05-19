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Edition de mai 2026 du JDF – numéro 350
Au sommaire du Journal de Fully N°350 (Mai 2026)
Points-clés du Journal de Fully N° 350 – Mai 2026
ÉDITO – Liaison câblée plaine – Erié
- Éboulement recouvrant la route du torrent de l’Echerche à Chiboz, multipliant par 3 le temps de déplacement
- Proposition d’une liaison câblée avec arrêt à Chiboz jusqu’à l’Erié pour dynamiser le tourisme
- Projet de parc naturel régional (pas national) à l’instar de la Vallée du Trient
- Vision de Chiboz comme potentiel « Ballenberg du Valais » avec musée, scierie, rucher, moulin, chalets d’hôtes
- Investissements de rénovation dans la région montant à 10 millions
Les Amis Bransonniards – Changement de comité
- Départ de Carole Victor (secrétaire puis présidente depuis 2016) et Laetitia Lovey (vice-présidente depuis 2008)
- Nouveau comité : Laetitia Dubuis (présidente), Geoffroy Buthey (vice-président), Fabienne Droz (secrétaire et caissière)
- Continuité des activités dans l’esprit convivial de Branson
Témoignage du Relais des Chasseurs (Chiboz)
- Éboulement du 3 mai 2026 sans conséquences graves grâce à la surveillance cantonale
- Trajet allongé à 45 minutes via la route d’Ovronnaz
- Maintien de l’activité du restaurant (mercredi-dimanche)
- Festival international du film de Chiboz les 21-23 août
Journal de Fully se réinvente en ligne
- Nouveau site internet : journaldefully.ch
- Rubriques enrichies, galerie photos « L’instantané »
- Archives complètes en ligne
- Section permettant aux lecteurs de partager articles et projets
L’importance d’une nouvelle cure (paroisse)
- Acquisition et transformation d’un bâtiment historique avec soutien de la Commune
- Salle de 80 personnes au sous-sol, bureaux et appartement aux étages
- Portes ouvertes les 30-31 mai 2026
- Bénédiction des locaux le 4 juin (Fête-Dieu)
Rendez-vous avec la châtaigne
- Plantation du 7e châtaignier à la Maison du Châtaignier le 12 juin à 17h
- Parrains : chœur corse I Campagnoli et chœur paroissial La Cécilia
- Projet de nouvelle châtaigneraie à la Botza initié par Yvette Chastellain (décédée)
- Hommage à Madame Chastellain par la Confrérie
Concert I Campagnoli
- 12 juin à 19h30 à l’église de Fully
- Chœur corse polyphonique avec ouverture par La Cécilia
- Tarifs : Fr. 30.– adulte, Fr. 15.– étudiant/enfant
- Concert en faveur de la cure
Confrérie des Amis de la Châtaigne
- Mission : promouvoir Fully comme capitale de la châtaigne
- Structuration autour de commissions thématiques
- Appel à nouveaux membres (contact : Stève Léger 079 260 63 00)
- Besoin de soutien financier pour le dictionnaire du patois
Rosina Fleury Iannone à Paris
- Exposition du 3 au 15 juin 2026 à la galerie « Beauté du Matin Calme »
- Artiste fulliéraine spécialisée en peinture abstraite (huiles, acryliques)
- Parcours : tatoueuse médicale pendant 20 ans, fille de couturière
- Style caractérisé par des couleurs veloutées et apaisantes
- Atelier à Fully : fleuryr@bluewin.ch
Association ADHPR – Rhône 3
- 230 adhésions en 3 mois contre l’attente de 40 ans pour la protection
- Contestation du blocage cantonal sur les surfaces d’assolement (SDA)
- Rappel : Tribunal fédéral affirme que la sécurité doit primer
- Demande de mesures de protection urgentes avant les travaux définitifs
- Contact : adhpr26@outlook.com, www.sos-plainedurhone.ch
Séance d’information publique
- 2 juin à 19h à la salle La Châtaigne
- Thème : présentation du danger d’inondation du Rhône à Fully
- Ordre du jour : danger, plan d’alarme, planification territoriale, prochaines étapes
Lutte contre le moustique tigre
- Présent en Valais depuis 2019, populations en forte progression à Fully
- Risque sanitaire : transmission dengue, chikungunya, virus Zika
- Mesures : éliminer tous récipients d’eau stagnante
- Signalements sur www.moustiques-suisse.ch
- Contact canton : 027 606 32 41, moustiquetigre@admin.vs.ch
Dictionnaire du patois de Fully (2e partie)
- Comité : Carmen, Paul-Marie, Patrick, Raymond, Samuel
- Destiné aux attachés au patrimoine, étudiants (histoire, étymologie), fervents locuteurs
- Le patois a joué un rôle de cohésion durant des siècles
- Importance de transcrire avant qu’il ne soit trop tard
- Appel aux dons : CH70 8080 8007 7423 7316 8
L’orthographe (Marie Pedroni)
- Réforme orthographique de 1990 : « ognon », « nénufar »
- Féminisation des métiers : « autrice » existait avant le XVIIe siècle
- Masculinisation progressive aux XVIIe-XVIIIe siècles
- Écriture inclusive récente (années 2000) distincte de la réforme
- Livre recommandé : « Désolé pour l’orthografe » de Marie Pedroni
Le virage manqué de l’industrialisation
- Conférence de Gabriel Bender au Musée de Fully le 29 avril
- Fully a privilégié l' »voie royale » de l’agriculture jusqu’à la fin du XXe siècle
- Échec de création d’usines durables (sauf usine électrique de Verdan en 1914-1918)
- Révolution sociale : partage des communaux dès 1800
- Interrogation : Fully devient-elle une simple cité-dortoir?
Blanc sur blanc – Le lièvre variable
- Lièvre variable observable à Sorniot avec pelage blanc hivernal (homochromie)
- Explication physique : le blanc résulte de la diffusion de toutes les couleurs par de minuscules particules
- Dans les poils du lièvre : bulles d’air agissant comme diffuseurs
- Même phénomène pour neige, nuages, lait, peinture blanche
Ludothèque Les Galopins
- Plus de 30 ans d’existence, manque de personnel
- Appel urgent à bénévoles pour maintenir les horaires
- Jeux pour tous âges (tout-petits à adultes)
- Contact : 077 233 08 92, ludofully.galopins@gmail.com
- Jeu présenté : Unstable Unicorns (8 ans+, 2-8 joueurs)
Le Coin de la Science – Blanc sur blanc
- Explication scientifique de la couleur blanche
- Lumière blanche = mélange de toutes les couleurs
- Particules dans matériaux blancs diffusent la lumière dans toutes directions
- Indice de réfraction différent entre particules et milieu environnant
Tour de Romandie à Fully
- Passage du peloton 4 fois au rond-point
- Présence de Tadej Pogačar
- Ambiance festive et populaire
- Espoir de passage du Tour de Suisse
Maxence Roduit expose
- Exposition jusqu’au 18 juin à la galerie La Belle Toile, Martigny
- Horaires : mercredi-jeudi 15h-17h, vendredi 15h-18h30, samedi 10h-12h
Le Coin des Follatères – Printemps
- Fin mai-début juin : chants d’oiseaux, floraison
- Rossignol philomène : chante jour et nuit pour attirer les femelles
- Orlaya à grandes fleurs : pétales périphériques comme « panneaux publicitaires »
- Papillon cardinal : favorisé par réchauffement climatique, installé à Fully depuis 2010
Fully, ses lieux-dits
- L’Echerche : devrait être « Torrent des Cherches » (dzertses = sentiers raides)
- L’Echoua : devrait être « li Choua » (les sept, référence à 7 accidents)
- L’Erié : francisation de « l’aire » (la surface, clairière)
- Erreurs d’orthographe sur carte nationale non corrigibles
La bossette (Musée de Fully)
- Bossette années 1940 prêtée à la Maison de la Petite Arvine
- Utilisée pour transport du raisin (jusqu’à 1000 kg)
- Témoignage des vendanges traditionnelles et solidarité collective
- Inscription « AO 195 » (Alphonse Orsat)
- Musée ouvert mercredis 14h-17h
Fully F’Estival – Programme complet
- Du 29 mai au 31 juillet 2026 sur la place du Petit-Pont
- Cinéma, rencontres, football (Coupe du Monde), concerts
- Tavolata des générations (2 juin), Village des Associations (13 juin)
- L’été en terrasse tous les vendredis, Fête nationale (31 juillet)
- www.fullyfestival.ch
Tavolata des générations
- 2 juin, 11h30-14h sur la place du Petit-Pont
- Repas local et de saison réunissant élèves, seniors, habitants
- Prix : Fr. 15.– (boissons comprises)
- Inscription : Commune 027 747 11 19
Village des Associations
- 13 juin, 10h30-18h, place du Petit-Pont
- Plus de 10 sociétés locales présentent leurs activités
- Animations, démonstrations pour tous
- Match Qatar-Suisse sur écran géant dès 18h
Agenda Fully Tourisme (juin 2026)
- Concours pétanque (4, 11, 18, 25 juin)
- Terres du Nord – Art scandinave à Belle Usine (11-28 juin)
- Défi du Vin jeudi soir (11 juin)
- Premier millésime Maison Petite Arvine (18 juin)
- Festi’Rosé (20 juin)
- Le Triporteur (mercredis après-midi)
Terres du Nord – Exposition
- 11-28 juin à la Belle Usine (10h-19h, mardi-dimanche)
- Art scandinave contemporain, 90 œuvres originales
- Heimdall Gallery (Villard-de-Lans) en partenariat avec Fully Tourisme
- Thèmes : lumière, matière, nature, simplicité nordique
Soutiens au Journal de Fully
- Liste complète des donateurs par catégories (Platine, Or, Argent, Bronze)
- Appel aux dons pour soutenir le journal bénévole
- IBAN : CH29 0900 0000 1900 6501 3
- Abonnement Fr. 40.–/an, hors commune Fr. 50.–/an