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Edition de mai 2026 du JDF – numéro 350

Photo de Jean-Paul Persiali Jean-Paul Persialiil y a 8 heures
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Au sommaire du Journal de Fully N°350 (Mai 2026)

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Edition du Journal de Fully de mai 2026.Télécharger

Points-clés du Journal de Fully N° 350 – Mai 2026

ÉDITO – Liaison câblée plaine – Erié

  • Éboulement recouvrant la route du torrent de l’Echerche à Chiboz, multipliant par 3 le temps de déplacement
  • Proposition d’une liaison câblée avec arrêt à Chiboz jusqu’à l’Erié pour dynamiser le tourisme
  • Projet de parc naturel régional (pas national) à l’instar de la Vallée du Trient
  • Vision de Chiboz comme potentiel « Ballenberg du Valais » avec musée, scierie, rucher, moulin, chalets d’hôtes
  • Investissements de rénovation dans la région montant à 10 millions

Les Amis Bransonniards – Changement de comité

  • Départ de Carole Victor (secrétaire puis présidente depuis 2016) et Laetitia Lovey (vice-présidente depuis 2008)
  • Nouveau comité : Laetitia Dubuis (présidente), Geoffroy Buthey (vice-président), Fabienne Droz (secrétaire et caissière)
  • Continuité des activités dans l’esprit convivial de Branson

Témoignage du Relais des Chasseurs (Chiboz)

  • Éboulement du 3 mai 2026 sans conséquences graves grâce à la surveillance cantonale
  • Trajet allongé à 45 minutes via la route d’Ovronnaz
  • Maintien de l’activité du restaurant (mercredi-dimanche)
  • Festival international du film de Chiboz les 21-23 août

Journal de Fully se réinvente en ligne

  • Nouveau site internet : journaldefully.ch
  • Rubriques enrichies, galerie photos « L’instantané »
  • Archives complètes en ligne
  • Section permettant aux lecteurs de partager articles et projets

L’importance d’une nouvelle cure (paroisse)

  • Acquisition et transformation d’un bâtiment historique avec soutien de la Commune
  • Salle de 80 personnes au sous-sol, bureaux et appartement aux étages
  • Portes ouvertes les 30-31 mai 2026
  • Bénédiction des locaux le 4 juin (Fête-Dieu)

Rendez-vous avec la châtaigne

  • Plantation du 7e châtaignier à la Maison du Châtaignier le 12 juin à 17h
  • Parrains : chœur corse I Campagnoli et chœur paroissial La Cécilia
  • Projet de nouvelle châtaigneraie à la Botza initié par Yvette Chastellain (décédée)
  • Hommage à Madame Chastellain par la Confrérie

Concert I Campagnoli

  • 12 juin à 19h30 à l’église de Fully
  • Chœur corse polyphonique avec ouverture par La Cécilia
  • Tarifs : Fr. 30.– adulte, Fr. 15.– étudiant/enfant
  • Concert en faveur de la cure

Confrérie des Amis de la Châtaigne

  • Mission : promouvoir Fully comme capitale de la châtaigne
  • Structuration autour de commissions thématiques
  • Appel à nouveaux membres (contact : Stève Léger 079 260 63 00)
  • Besoin de soutien financier pour le dictionnaire du patois

Rosina Fleury Iannone à Paris

  • Exposition du 3 au 15 juin 2026 à la galerie « Beauté du Matin Calme »
  • Artiste fulliéraine spécialisée en peinture abstraite (huiles, acryliques)
  • Parcours : tatoueuse médicale pendant 20 ans, fille de couturière
  • Style caractérisé par des couleurs veloutées et apaisantes
  • Atelier à Fully : fleuryr@bluewin.ch

Association ADHPR – Rhône 3

  • 230 adhésions en 3 mois contre l’attente de 40 ans pour la protection
  • Contestation du blocage cantonal sur les surfaces d’assolement (SDA)
  • Rappel : Tribunal fédéral affirme que la sécurité doit primer
  • Demande de mesures de protection urgentes avant les travaux définitifs
  • Contact : adhpr26@outlook.com, www.sos-plainedurhone.ch

Séance d’information publique

  • 2 juin à 19h à la salle La Châtaigne
  • Thème : présentation du danger d’inondation du Rhône à Fully
  • Ordre du jour : danger, plan d’alarme, planification territoriale, prochaines étapes

Lutte contre le moustique tigre

  • Présent en Valais depuis 2019, populations en forte progression à Fully
  • Risque sanitaire : transmission dengue, chikungunya, virus Zika
  • Mesures : éliminer tous récipients d’eau stagnante
  • Signalements sur www.moustiques-suisse.ch
  • Contact canton : 027 606 32 41, moustiquetigre@admin.vs.ch

Dictionnaire du patois de Fully (2e partie)

  • Comité : Carmen, Paul-Marie, Patrick, Raymond, Samuel
  • Destiné aux attachés au patrimoine, étudiants (histoire, étymologie), fervents locuteurs
  • Le patois a joué un rôle de cohésion durant des siècles
  • Importance de transcrire avant qu’il ne soit trop tard
  • Appel aux dons : CH70 8080 8007 7423 7316 8

L’orthographe (Marie Pedroni)

  • Réforme orthographique de 1990 : « ognon », « nénufar »
  • Féminisation des métiers : « autrice » existait avant le XVIIe siècle
  • Masculinisation progressive aux XVIIe-XVIIIe siècles
  • Écriture inclusive récente (années 2000) distincte de la réforme
  • Livre recommandé : « Désolé pour l’orthografe » de Marie Pedroni

Le virage manqué de l’industrialisation

  • Conférence de Gabriel Bender au Musée de Fully le 29 avril
  • Fully a privilégié l' »voie royale » de l’agriculture jusqu’à la fin du XXe siècle
  • Échec de création d’usines durables (sauf usine électrique de Verdan en 1914-1918)
  • Révolution sociale : partage des communaux dès 1800
  • Interrogation : Fully devient-elle une simple cité-dortoir?

Blanc sur blanc – Le lièvre variable

  • Lièvre variable observable à Sorniot avec pelage blanc hivernal (homochromie)
  • Explication physique : le blanc résulte de la diffusion de toutes les couleurs par de minuscules particules
  • Dans les poils du lièvre : bulles d’air agissant comme diffuseurs
  • Même phénomène pour neige, nuages, lait, peinture blanche

Ludothèque Les Galopins

  • Plus de 30 ans d’existence, manque de personnel
  • Appel urgent à bénévoles pour maintenir les horaires
  • Jeux pour tous âges (tout-petits à adultes)
  • Contact : 077 233 08 92, ludofully.galopins@gmail.com
  • Jeu présenté : Unstable Unicorns (8 ans+, 2-8 joueurs)

Le Coin de la Science – Blanc sur blanc

  • Explication scientifique de la couleur blanche
  • Lumière blanche = mélange de toutes les couleurs
  • Particules dans matériaux blancs diffusent la lumière dans toutes directions
  • Indice de réfraction différent entre particules et milieu environnant

Tour de Romandie à Fully

  • Passage du peloton 4 fois au rond-point
  • Présence de Tadej Pogačar
  • Ambiance festive et populaire
  • Espoir de passage du Tour de Suisse

Maxence Roduit expose

  • Exposition jusqu’au 18 juin à la galerie La Belle Toile, Martigny
  • Horaires : mercredi-jeudi 15h-17h, vendredi 15h-18h30, samedi 10h-12h

Le Coin des Follatères – Printemps

  • Fin mai-début juin : chants d’oiseaux, floraison
  • Rossignol philomène : chante jour et nuit pour attirer les femelles
  • Orlaya à grandes fleurs : pétales périphériques comme « panneaux publicitaires »
  • Papillon cardinal : favorisé par réchauffement climatique, installé à Fully depuis 2010

Fully, ses lieux-dits

  • L’Echerche : devrait être « Torrent des Cherches » (dzertses = sentiers raides)
  • L’Echoua : devrait être « li Choua » (les sept, référence à 7 accidents)
  • L’Erié : francisation de « l’aire » (la surface, clairière)
  • Erreurs d’orthographe sur carte nationale non corrigibles

La bossette (Musée de Fully)

  • Bossette années 1940 prêtée à la Maison de la Petite Arvine
  • Utilisée pour transport du raisin (jusqu’à 1000 kg)
  • Témoignage des vendanges traditionnelles et solidarité collective
  • Inscription « AO 195 » (Alphonse Orsat)
  • Musée ouvert mercredis 14h-17h

Fully F’Estival – Programme complet

  • Du 29 mai au 31 juillet 2026 sur la place du Petit-Pont
  • Cinéma, rencontres, football (Coupe du Monde), concerts
  • Tavolata des générations (2 juin), Village des Associations (13 juin)
  • L’été en terrasse tous les vendredis, Fête nationale (31 juillet)
  • www.fullyfestival.ch

Tavolata des générations

  • 2 juin, 11h30-14h sur la place du Petit-Pont
  • Repas local et de saison réunissant élèves, seniors, habitants
  • Prix : Fr. 15.– (boissons comprises)
  • Inscription : Commune 027 747 11 19

Village des Associations

  • 13 juin, 10h30-18h, place du Petit-Pont
  • Plus de 10 sociétés locales présentent leurs activités
  • Animations, démonstrations pour tous
  • Match Qatar-Suisse sur écran géant dès 18h

Agenda Fully Tourisme (juin 2026)

  • Concours pétanque (4, 11, 18, 25 juin)
  • Terres du Nord – Art scandinave à Belle Usine (11-28 juin)
  • Défi du Vin jeudi soir (11 juin)
  • Premier millésime Maison Petite Arvine (18 juin)
  • Festi’Rosé (20 juin)
  • Le Triporteur (mercredis après-midi)

Terres du Nord – Exposition

  • 11-28 juin à la Belle Usine (10h-19h, mardi-dimanche)
  • Art scandinave contemporain, 90 œuvres originales
  • Heimdall Gallery (Villard-de-Lans) en partenariat avec Fully Tourisme
  • Thèmes : lumière, matière, nature, simplicité nordique

Soutiens au Journal de Fully

  • Liste complète des donateurs par catégories (Platine, Or, Argent, Bronze)
  • Appel aux dons pour soutenir le journal bénévole
  • IBAN : CH29 0900 0000 1900 6501 3
  • Abonnement Fr. 40.–/an, hors commune Fr. 50.–/an
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Photo de Jean-Paul Persiali Jean-Paul Persialiil y a 8 heures
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18 avril 2026
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