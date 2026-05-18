Messieurs Camille Ancay et Philippe Bender à l’Honneur.

« Pour leurs contributions significatives à l’enrichissement de vote mensuel, pour leur loyauté, et ponctualité. Pour leurs articles de valeur pédagogique et historique, le comité du Journal de Fully avec reconnaissance nomme membres d’honneurs Messieurs Camille Ancay et Philippe Bender. »

La reconnaissance est un mot si puissant aujourd’hui. Elle récompense des gens humbles qui ne compte par leurs heures à partager à la société une partie de leur savoir. L’altruisme de Philippe et Camille est reconnue. Il faut le dire que si les écrits reste, en écrivant dans le journal du Fully tout deux deviennent immortel.

Camille Ancay et ses articles sur les objets de nos tendres aïeuls

Imaginez-vous plus de 199 articles. Camille membre du conseil de fondation du Musée du savoir-faire Alpin et de la Fondation Martial Ancay a su redonner une âme aux objets que nos aïeux utilisés quotidiennement. Un livre pourrait être édité avec cette masse de travail partagée aux fils des années. Chiche

Aujourd’hui, le Musée du Savoir faire Alpin avec son dynamique président Roccaro Pierre-Maurice et son comité a pris une réputation Cantonale. Merci Camillie et nous te gardons une page pour que tu puisses nous partager un jour l’article 200 sur ton objet historique qui à le plus de valeur à ton cœur. N’hésitez à relire ses articles dans nos archives dans notre site internet et bien sur venez visiter ce bijou de Musée se trouvant à La Belle Usine de Fully.

Philippe Bender et ses articles sur l’Histoire de notre commune

Pas un mot, pas une virgule ne peuvent être retiré d’un article de notre historien tellement le travail passionné est placé sous la rigueur et la véracité. Histoires de la plaine du Rhône et transformation du paysage, paroisse, la vie de nos écoles et de nos laiteries, les transitions économique et politique…. Les vastes sujets mises en lumière par Philippe permettent en les regroupant d’édité une encyclopédie du quotidien des Fullerains au fils des siècles. Là aussi retrouvez cela sur nos pages internet du journal de Fully dans les archives.

Merci Philippe et pour que le savoir se transmet, il faut aussi le déposé sur papier et c’est que tu nous partage avec tallent.

Pour le comité du Journal de Fully Alain Léger