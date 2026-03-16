Une jeunesse à forger, une jeunesse en souffrance, une jeunesse en exemple

La majorité de notre jeunesse est bien dans sa peau et cela fait plaisir. En effet, une étude poussée donne un taux de 77% de bien-être. Mais alors, que se passe-t-il avec les 23% qui subissent du stress, des questionnements et des moments de forte anxiété?

Au-delà des chiffres, ce sont des visages, des êtres que nous chérissons et nous sommes bien souvent désarmés face à leurs souffrances.

Nous adultes devons être à la hauteur des défis afin que la jeunesse s’épanouisse dans un cadre sain. La ou il y a une volonté collective il y a un chemin

Clairement, être parent est un signe d’espérance et une responsabilité. Bien que les personnes qui entourent un enfant donnent le meilleur d’elles-même, il arrive ce temps où l’ado se retrouve confronté au monde extérieur… :

Le téléphone portable et ses réseaux «sociaux» amplifient le harcèlement.

15% des jeunes subissent cela. L’interdiction de ceux-ci avant 16 ans serait salutaire.

Idéologies mortifères qui laissent penser que l’enfant peut être «fluide», à un moment décisif où il se construit.



Drogues dites récréatives qui mènent à l’enfer.

Si tout est relatif, il n’y a plus la Vérité du bien et du mal. Nous, adultes, devons être à la hauteur des défis, afin que la jeunesse s’épanouisse dans un cadre sain. Là où il y a une volonté collective, il y a un chemin.

Quand on voit les rassemblements festifs et toutes les initiatives prises par cette génération, nous pouvons rester positifs, mais toujours rester lucides. Tant qu’une seule personne souffre nous ne pouvons nous reposer.

Comptons aussi sur le milieu de l’enseignement si passionné, les associations actives ainsi que sur l’Association des parents d’élèves pour soutenir diverses initiatives. Dans cette édition, retrouvez des articles qui apportent de la joie et de beaux moments partagés sur notre coin de terre.

C’est aussi pour cela que notre Comité du JdF se donne avec entrain pour vous offrir des pages dévolues aux jeunes et à toutes les associations, sportives ou culturelles. L’une des pistes pour les parents se trouve en page 13: l’article de l’association AVIFA Amour Vie Famil e est d’une pertinence extraordinaire et donne des réponses concrètes aux familles.

Puisse la jeunesse de notre commune s’épanouir. Nous avons, nous, adultes, les clés pour leur futur.

Président du journal de Fully Alain Léger

Retrouvez cet édito dans l'édition 138 de mars 2026 du JDF.