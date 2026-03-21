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Edition de mars 2026 du JDF – numéro 348
Au sommaire du Journal de Fully N°348 (Mars 2026)
- Édito – Jeunesse en souffrance : 77% des jeunes sont bien dans leur peau, mais 23% souffrent de stress et anxiété. L’article appelle à protéger les jeunes du harcèlement numérique, des idéologies néfastes et des drogues.
- Eau potable du Grand-Chavalard : L’eau provient désormais du lac de Sorniot, conservée au réservoir de la Châtaigneraie, remplaçant l’eau de nappe.
- Zip Zap seniors : Programme d’activités pour les 60+ dès le 27 avril (visites, gymnastique douce, pétanque, balades).
- Exposition aquarelle jeunes artistes : 9 enfants de 8-12 ans exposent leurs œuvres à la Galerie Lui XIV du 2 au 31 mai, encadrés par l’Unipop.
- Amicale des fanfares 2026 : Fully accueille la 41e édition les 24-25 avril sous le thème « Destination musicale » avec concerts et cortège.
- Concert annuel La Cécilia : Le chœur mixte présente son concert le 11 avril à Charnot avec un nouveau directeur, Andrea Longo.
- 45 ans du chœur Flamme : Appel aux anciens chanteurs pour rejoindre le concert du 13 juin 2026 et interpréter « Hé l’ami ».
- Valeur biologique des vaques : Étude de 18 grands vaques du vignoble révélant leur richesse en biodiversité (plantes rares, faune menacée).
- Bibliothèque invite Philippine de Gréa : Rencontre réussie avec l’autrice de « Frissons Suisses » pour 150 élèves de 7H-8H le 26 février.
- ADHPR – Association Rhône : Nouvelle association créée le 29 janvier pour défendre les habitants de la plaine face aux retards du projet R3.
- Histoire du Rhône (II) : Article sur la correction du Rhône, la digue des Maretzons et l’assèchement de la Grande Gouille de la Sarvaz.
- Chemin de croix du Saloz : Restauration en 2025 des 14 stations peintes en 1985 par Camille Ançay sur l’ancienne route d’Euloz.
- Atelier parentalité AVIFA : Cycle « Apprendre à dire non » les 20 avril, 4 et 18 mai pour aider les parents à poser un cadre clair.
- Lieux-dits de Fully : Découverte d’archives cadastrales de 1910 révélant plus de 100 nouveaux lieux-dits, dont la « Mëna d’Ô » (mine d’or).
- Musée de Fully : Nouvelle exposition sur l’hydroélectricité et conférence le 29 avril sur l’industrialisation manquée de Fully par Gabriel Bender.