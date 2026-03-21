bundle, jute rope, newspaper, old newspaper, stack, paper, recycling paper, recycle, newspaper, newspaper, newspaper, newspaper, newspaper
ArchivesToutes nos éditions du JDF

Edition de mars 2026 du JDF – numéro 348

Photo de Jean-Paul Persiali Jean-Paul Persialiil y a 3 jours
Temps de lecture 1 minute

Au sommaire du Journal de Fully N°348 (Mars 2026)

download pdf, pdf, symbol, download, icon, red, button, télécharger, téléchargement, extension, file, web, website, pdf, pdf, pdf, pdf, pdf
Edition du Journal de Fully de mars 2026Télécharger
  • Édito – Jeunesse en souffrance : 77% des jeunes sont bien dans leur peau, mais 23% souffrent de stress et anxiété. L’article appelle à protéger les jeunes du harcèlement numérique, des idéologies néfastes et des drogues.
  • Eau potable du Grand-Chavalard : L’eau provient désormais du lac de Sorniot, conservée au réservoir de la Châtaigneraie, remplaçant l’eau de nappe.
  • Zip Zap seniors : Programme d’activités pour les 60+ dès le 27 avril (visites, gymnastique douce, pétanque, balades).
  • Exposition aquarelle jeunes artistes : 9 enfants de 8-12 ans exposent leurs œuvres à la Galerie Lui XIV du 2 au 31 mai, encadrés par l’Unipop.
  • Amicale des fanfares 2026 : Fully accueille la 41e édition les 24-25 avril sous le thème « Destination musicale » avec concerts et cortège.
  • Concert annuel La Cécilia : Le chœur mixte présente son concert le 11 avril à Charnot avec un nouveau directeur, Andrea Longo.
  • 45 ans du chœur Flamme : Appel aux anciens chanteurs pour rejoindre le concert du 13 juin 2026 et interpréter « Hé l’ami ».
  • Valeur biologique des vaques : Étude de 18 grands vaques du vignoble révélant leur richesse en biodiversité (plantes rares, faune menacée).
  • Bibliothèque invite Philippine de Gréa : Rencontre réussie avec l’autrice de « Frissons Suisses » pour 150 élèves de 7H-8H le 26 février.
  • ADHPR – Association Rhône : Nouvelle association créée le 29 janvier pour défendre les habitants de la plaine face aux retards du projet R3.
  • Histoire du Rhône (II) : Article sur la correction du Rhône, la digue des Maretzons et l’assèchement de la Grande Gouille de la Sarvaz.
  • Chemin de croix du Saloz : Restauration en 2025 des 14 stations peintes en 1985 par Camille Ançay sur l’ancienne route d’Euloz.
  • Atelier parentalité AVIFA : Cycle « Apprendre à dire non » les 20 avril, 4 et 18 mai pour aider les parents à poser un cadre clair.
  • Lieux-dits de Fully : Découverte d’archives cadastrales de 1910 révélant plus de 100 nouveaux lieux-dits, dont la « Mëna d’Ô » (mine d’or).
  • Musée de Fully : Nouvelle exposition sur l’hydroélectricité et conférence le 29 avril sur l’industrialisation manquée de Fully par Gabriel Bender.

Tags
Photo de Jean-Paul Persiali Jean-Paul Persialiil y a 3 jours
Temps de lecture 1 minute

Articles similaires

bundle, jute rope, newspaper, old newspaper, stack, paper, recycling paper, recycle, newspaper, newspaper, newspaper, newspaper, newspaper

Edition – février 2026 – numéro 347

14 février 2026
bundle, jute rope, newspaper, old newspaper, stack, paper, recycling paper, recycle, newspaper, newspaper, newspaper, newspaper, newspaper

Edition « Crans-Montana » – janvier 2026 – numéro 346

14 janvier 2026

Contactez la Rédaction

8 janvier 2026
press, journalist, photographer, news, headlines, journalism, magazine, newspapers, figure, information, magazines, newspaper, funny, broadcast, fun, article, communication, tagesschau, press, press, press, journalist, journalist, journalist, journalist, journalist, journalism, journalism, journalism, newspaper, newspaper, newspaper, funny, article

Proposez un article au Journal de Fully

1 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page