Séverine, vidéaste du JDF en mode shooting, à la Belle Usine de Fully.
Séverine, vidéaste du JDF en mode shooting, à la Belle Usine de Fully.
L'instantané

Dans ce village, on peint les couleurs du couchant

Photo de Jean-Paul Persiali Jean-Paul Persialiil y a 1 jour
Moins d’une minute

Dans ce village, on peint les couleurs du couchant, on filme la mélodie des anciennes usines, on crée des horizons nouveaux. »

L’instantané de l’édition de mai 2026. Séverine, vidéaste du JDF en mode shooting, à la Belle Usine de Fully. Photo de Jean-Paul Persiali (o2vie.jeepix).

Séverine, vidéaste du JDF en mode shooting, à la Belle Usine de Fully.
Séverine, vidéaste du JDF en mode shooting, à la Belle Usine de Fully. Copyright : o2vie.jeepix
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Photo de Jean-Paul Persiali Jean-Paul Persialiil y a 1 jour
Moins d’une minute

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