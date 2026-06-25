Exposition Montagn’art : à 2’361 mètres, l’art respire

Il y a des endroits où le silence a une texture, où le vent dessine avant même que la main ne s’y mette. La cabane du Demècre, nichée dans les hauts de Fully, est de ceux-là. Cet été, deux artistes valaisans y ont posé leurs œuvres comme on pose un sac après une longue marche — avec soulagement, avec gratitude. Marie-Hélène Perruchoud y déploie ses papiers découpés, dentelles fragiles où la gentiane côtoie le bouquetin, où chaque trait de ciseaux trace un chemin.

Olivier Taramarcaz y suspend ses dessins aux tonalités florales, empreintes d’une traversée de 2500 kilomètres à travers les Alpes, d’un « immense élan de lenteur » qui va du Triglav jusqu’à la mer. Ensemble, ils célèbrent les 25 ans de la Via Alpina et rappellent, doucement mais avec force, que la montagne est aussi une langue — et que certains savent la lire.

Chemins d’en Haut

Montagn’art : cabane du Demècre (2361m)

hauts de Fully

Marie-Hélène Perruchoud et Olivier Taramarcaz viennent d’un pays qu’ils habitent de l’intérieur. Ils se sont rencontrés dans un salon de coiffure, et cultivent depuis vingt ans une belle amitié artistique. Chacun à sa manière raconte son ancrage dans le paysage alpin. La Via Alpina a fêté 25 ans en 2025. 25 ans + 1 : les deux artistes font un clin d’œil au sentier de grande randonnée qui relie les huit pays alpins : Italie, Slovénie, Autriche, Allemagne, Liechtenstein, Suisse, France, Monaco. La cabane du Demècre est située au cœur du sentier de grande randonnée et fête les 25 ans +1 de la Via Alpina avec deux artistes valaisans.

La vie en papier découpé

Marie-Hélène Perruchoud, visagiste, a toute sa vie manié les ciseaux dans son salon de coiffure à Vevey. Originaire de Chalais, passionnée de chant et de montagne, elle affectionne le découpage du paysage alpin se déclinant en histoires à raconter avec le papier. Elle vit aujourd’hui à Champex d’Alesse en Valais. Dès 2014, elle se passionne pour le papier découpé, suit des stages à l’Etivaz, s’inscrit à l’Association suisse du papier découpé, participe à plusieurs expositions à Château d’Oex. Aujourd’hui, elle est passée « de la coupe à la découpe ». Elle dessine et découpe les fleurs des alpes : gentiane, soldanelle, sabot de vénus…, tout autant que la faune de montagne : cerf, bouquetin, chevreuil, hermine… Observation, écoute, goût du détail, sont ciselés sur le papier dans une déclinaison de traits offerts comme des chemins.



Glacier d’Aletsch, papier découpé,

Marie-Hélène Perruchoud, 37×53 cm -Scherenschnitt Schweiz 2022 Verkehrshaus Luzern exhibition catalogue pictures. Marie-Hélène, »Perruchoud Pas une seconde à perdre »,50x64cm

La grande traversée des alpes

Découvrir le grand arc-en-ciel alpin par la marche, l’aventure d’Olivier Taramarcaz la résume par ses mots : « un immense élan de lenteur ». Durant trois mois, il a parcouru les Alpes, du mont Triglav en Slovénie à Menton au bord de la mer, en France : 2500 km, 100000m de dénivelé. « Ce qui m’émeut c’est de porter mes pas dans la graphie du paysage. » Il s’émerveille au cœur de cette « Parole faite terre ». Olivier a rejoint les crêtes, un Nouveau Testament en poche, ainsi qu’un carnet à dessin et un carnet poétique dans le sac à dos. Au cœur de la montagne, sa terre promise, il a dessiné, écrit, au rythme du pas.

Infos pratiques :

Exposition Montagn’art : « Chemins d’en Haut »

Marie-Hélène Perruchoud, papier découpé, Olivier Taramarcaz, gravures

Cabane du Demècre (2361m), Hauts de Fully, Valais

Dates : 12 juillet – 27 septembre 2026

Vernissage : dimanche 12 juillet dès 13h00

Contact cabane : 027 746 35 37

Organisation : Club Les Trotteurs, Cabane du Demècre www.demecre.ch

Contact artistes : montagn.art@bluewin.ch

Description de l’exposition : lien sur le pdf de l’affiche

Propos recueillis par Jean-Paul Persiali