Haut de Fully – Eau de là-haut

Au restaurant, vous pourrez désormais demander une carafe d’eau du Grand-Chavalard, s’il vous plaît.

Terminé l’eau de la nappe! Voici l’eau de là-haut – du lac de Sorniot – conservée dans le réservoir de la Châtaigneraie. Quelle chance quand on pense que 2,3 milliards de personnes sur cette terre n’ont pas accès à cet or bleu!



Jean-Baptiste Farquet et Alain Léger

En lien avec le réservoir de la Châtaigneraie.

A Fully, l’eau du Chavalard au robinet: après presque 15 ans, le réservoir de la Châtaigneraie entre en fonction

https://www.lenouvelliste.ch/valais/bas-valais/martigny-district/fully/a-fully-leau-du-chavalard-au-robinet-apres-presque-15-ans-le-reservoir-de-la-chataigneraie-entre-en-fonction-1488340