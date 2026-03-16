Correction du Rhône (R3) : une association pour la défense des habitant.e.s de la plaine

ADHPR. C’est sous cet acronyme que s’est constituée, le 29 janvier dernier «l’Association pour la défense des habitant-e-s de la plaine du Rhône».

Ne pas attendre le pire pour réagir. La nécessité de se constituer en association s’est imposée tout naturellement à un groupe de personnes préoccupées par la lenteur excessive des autorités cantonales dans la gestion du dossier relatif au Rhône (R3).

Celle-ci a pour but de défendre les résidents, entreprises, propriétaires et usagers de la plaine du Rhône, dans le secteur Riddes-Martigny/Fully, en lien avec les risques naturels et les infrastructures hydrauliques existantes.

La nécessité de se constituer en association s’est imposée tout naturellement à un groupe de personnes préoccupées par la lenteur excessive des autorités cantonales dans la gestion du dossier relatif au Rhône (R3). Ce dossier a pourtant été approuvé par les cantons de Vaud et du Valais ainsi que par la Confédération entre 2016 et 2019. Une adhésion populaire a été clairement exprimée en 2015 où plus de 57 % des votants approuvèrent la constitution d’un fonds dédié. Les tribulations qui agitent ce dossier durant ces dernières années inquiètent fortement les membres fondateurs de l’ADHPR.

L’annonce faite en automne dernier par le département compétent, de réaliser les travaux de sécurisation dans la région du coude du Rhône entre 2038-2062, soit la dernière des 76 tranches de travaux à l’échelon cantonal, est ressentie comme du mépris à l’endroit d’une région densément peuplée et fortement dotée en surfaces habitables, artisanales et industrielles. C’est tout simplement inacceptable. Cela d’autant plus qu’à la fin des années 90, début 2000, notre région, à l’instar de celles de Viège et Sierre-Chippis, était définie comme sensible et prioritaire au vu des dommages potentiels élevés qu’une crue pouvait générer. Les travaux de sécurisation auraient dû être réalisés depuis 15-20 ans.

L’ADHPR poursuit le but d’intervenir efficacement auprès des autorités cantonales pour qu’elles agissent sans tarder en vue de garantir simplement la sécurité d’un secteur sensible. Gouverner, c’est prévoir. Nous pensons fermement qu’il vaut mieux privilégier l’anticipation à la réaction.

L’ADHPR, qui se veut collaboratrice avec les administrations communale, cantonale et fédérale, veillera à la mise en œuvre rapide des mesures sécuritaires préconisées dans le projet initial. Cet aspect vaut d’ailleurs quel que soit le projet retenu in fine par les autorités cantonales et fédérales si la révision en cours aboutit. Une première séance sera agendée prochainement avec le Service cantonal des dangers naturels qui est ouvert à la discussion. À retenir également que l’ADHPR est indépendante de tout parti ou mouvement politique.

Les membres fondateurs et les membres du comité sont : MM. Jean-Luc Bourban, Vincent Roccaro, Patrick Burnier, Stéphane Bessero, Paul-Marie Rard et Bernard Troillet.

Vous souhaitez soutenir cette association en y adhérant ? Merci par avance d’envoyer vos nom, prénom, adresse (rue, ville et n° postal), téléphone et email à : ADHPR26@outlook.com

Propos recueilli par Vincent Roccaro pour l’ADPR

Correction du Rhône (R3) : une association pour la défense des habitant.e.s de la plaine du Rhône – ADPR – Voncent Roccaro