L’importante d’une nouvelle cure

Grâce au soutien important de la Commune de Fully, notre paroisse a pu acquérir et transformer un bâtiment historique. Elle a sauvegardé son volume d’antan et surtout sa face nord rythmée par trois ouvertures. Voilà cinq ans que le Conseil de paroisse a proposé divers projets en intégrant au sous-sol une salle équipée pouvant accueillir 80 personnes, pour des apéritifs d’après enterrement, des anniversaires, des réunions ou tout autre évènement. Aux étages supérieurs où les ouvertures ont été reconstruites symétriquement, il a été aménagé deux bureaux, un espace d’accueil, une salle de réunion pour 20 à 30 personnes, un studio, un lieu de stockage et un appartement pour

Monsieur le curé. L’architecte, les entreprises, les ouvriers et le Conseil de paroisse ont travaillé en respectant les délais et peuvent ainsi organiser des portes ouvertes le dernier weekend de mai avant les finitions, le nettoyage et le déménagement. « La paroisse remercie tous les donateurs et chacun d’entre vous qui avez contribué de près ou de loin à ce projet d’importance cantonale et régionale ».

La paroisse de Fully

Portes ouvertes

Samedi 30 mai de 18h à 21h.

Dimanche 31 mai

11h – 12h30 / 18h – 20h.

Bénédiction des locaux

Jeudi 4 juin lors de la Fête-Dieu.

Une grande paroisse vivante comme la nôtre se doit, en cette année 2026, d’être dotée d’une cure moderne, chaleureuse et proche de notre église, construite en 1935.